緯穎領軍 電腦展秀整機櫃 AI 解決方案、先進液冷技術

緯創旗下緯穎（6669）長期耕耘雲端資料中心IT基礎設備，而公司3日則帶著旗下新世代整機櫃 AI 解決方案和先進液冷技術，前去參加台北國際電腦展，並將在現場展出多樣「整機櫃AI運算解決方案與先進液冷技術」，展現其對創新的願景與實踐。此外，緯穎也透過整合多款AI GPU平台和客製化ASIC，提供多元的AI運算解決方案，推動「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景。

據悉，緯穎致力於提供資料中心強大且高效的運算能力，滿足日益增長的AI訓練和推理需求。而在本屆台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）上，公司也將展出一系列全新的AI產品，搭載來自包括NVIDIA、Intel 和 AMD等全球技術領導廠商的新世代AI 加速平台。展示重點包括：

1.NVIDIA GB200 NVL72：緯穎作為首批搭載的合作夥伴之一，將展示與緯創合作開發、採用先進液冷技術的NVIDIA GB200 NVL72 整機櫃AI解決方案。這款搭載 36 個 NVIDIA GB200 Grace Blackwell Superchip的整機櫃解決方案，不僅將AI 模型的訓練和推理提升到兆級參數規模，且總體擁有成本(TCO) 較前一代 GPU 降低了 25 倍。

2.NVIDIA MGX：Wiwynn GS1400A是基於NVIDIA MGX的 4U AI 伺服器。可搭載八張 NVIDIA H200 NVL PCIe Tensor Core GPU卡，利用其模組化的伺服器設計，將加速運算推展至各種資料中心。

面對日益嚴峻的散熱挑戰，整機櫃散熱管理和因應資料中心基礎設施所設計的冷卻解決方案，對於優化資料中心的TCO至關重要。

緯穎長期投資散熱和先進液冷技術，能提供完整的氣冷、單相/兩相直接式液冷(Direct-to-Chip Liquid Cooling, DLC)技術，以及單相/兩相浸沒式冷卻(immersion cooling)技術等解決方案。本次展出的重點包括：

1.液冷管理系統：WiwynnUMS100是設計用於DLC機櫃、浸沒式冷卻水箱、與資料中心設施的冷卻管理系統。可搭配不同的in-row CDU和sidecar相容運作，提供即時監測、冷卻能耗優化以及即時漏液檢測與控制等功能。

2.兩相直接式液冷解決方案: 緯穎與直接式液冷和無水液冷技術領導廠商ZutaCore合作，開發利用介電液(Dielectric)運作的兩相直接式液冷解決方案，支援每機櫃132kW以上的散熱，並能透過兩相相變原理，進一步提高散熱能力，有效提升冷卻效率和能力，同時保護 IT 設備免受水損害。