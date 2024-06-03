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傳ASML進駐高雄 超威「薪資情報」出爐可以勇敢談底薪

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
2024年的校園博覽會，ASML不只大力招攬新鮮人，還喊出女性校園人才培育，即將推出導生計畫，希望能在台灣打造多元共融的工作環境。《比薪水》預測，未來三年ASML的薪水看好，面試時，可以勇敢談高底薪。圖／ASML提供
2024年的校園博覽會，ASML不只大力招攬新鮮人，還喊出女性校園人才培育，即將推出導生計畫，希望能在台灣打造多元共融的工作環境。《比薪水》預測，未來三年ASML的薪水看好，面試時，可以勇敢談高底薪。圖／ASML提供

ASML（艾司摩爾）可說是話題不斷。近日傳出台積電總裁魏哲家密訪，疑似為 ASML的High-NA EUV（極紫外曝光機）採購做準備，而ASML決定跟上台積電，設立高雄辦公室的消息，更為高雄的半導體產業鏈打下強心針。

ASML 是全球知名的半導體設備商，掌握極紫外光（EUV）及深紫外光（DUV）微影創新技術，獨佔「世上最複雜的機器」EUV曝光機，是不可撼動的先進製程設備龍頭。2024 年，ASML持續擴大產能、投資開發，創造更多工作機會，再加上與台積電的合作關係，對台灣半導體人才而言，無疑是好消息。

根據全球雇主品牌顧問公司 Universum 的員工吸引力調查指出，ASML是台灣工程／IT 學系大學生最愛雇主第五名。目前 ASML 在新竹、林口、台中、台南皆有辦公室，此次進駐高雄勢必吸引更多南部人才投履歷。在投遞履歷之前，求職者最想了解的，莫過於 ASML 的薪資結構、工作心得。

《比薪水》統計去年ASML的薪資結構，平均月薪72,176元、中位數 67,000 元；平均年薪 1,301,852元、中位數則為1,310,000 元。

根據《比薪水》資料庫，ASML的平均工時為 9.47 小時。辦公室的職位通常能準時下班，加班費也給得不錯。不過，忙碌的時候，可能連午休時間都在開會，甚至到了假日、半夜都在加班。如果是需要進無塵室的職位，則為12小時輪班一次，加上班表不固定，較不容易排假和調時差。

此外，《比薪水》還提到，荷商 ASML 的管理風格介於台商和美商之間，主要取決於部門主管，直屬中央的部門通常比較開放。ASML 為扁平化組織，跨部門溝通頻繁，也經常要與歐美同事合作，所以除了基礎溝通之外，也需要英文口說能力。

ASML 的「國際化」是把雙面刃，有員工喜歡接觸外國人，想把握出國受訓的機會，卻也有員工抱怨，歐洲人步調太慢、開會效率不高。實習生則非常推薦 ASML，覺得可以學到職場軟技能、培養人脈，之後轉正也容易。

ASML 對於 2024 年的財報態度保守，不過 2025 年有望大幅成長。《比薪水》年度報告顯示，去年 ASML 為半導體年薪第三名，即使全球不景氣，月薪、分紅不降反超，平均分紅約 350k，薪資結構穩定。

2024 年的校園博覽會，ASML 不只大力招攬新鮮人，還喊出女性校園人才培育，即將推出導生計畫，希望能在台灣打造多元共融的工作環境。《比薪水》預測，未來三年 ASML 的薪水看好，面試時，可以勇敢談高底薪。

ASML 薪水

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