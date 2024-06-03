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AMD蘇姿丰發表新款遊戲PC晶片與第三代生成式AI處理器
超微（AMD）執行長蘇姿丰3日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表演說，發表新款晶片。
蘇姿丰一開始先用中文向在場聽眾問候「早安大家好」，她表示，COMPUTEX是產業重要盛會，今年尤其特別，因為生成式人工智慧（AI）正在革新人們和電腦互動的方式。
她先從遊戲個人電腦（PC）開始，發表全新的Zen 5核心晶片「Ryzen 9 9950X」，效能大幅提升，有多核心版本，7月上市。
再來是AI PC，蘇姿丰發表第三代生成式AI處理器Ryzen AI 9 HX 370，擁有有新的神經處理器（NPU）「XDNA 2」、新的Zen 5核心，號稱為Copilot PC內最強的NPU。她也陸續邀請微軟Windows主管與惠普執行長羅爾斯上台。
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