Nvidia黃仁勳AI點將 工業電腦族群股價開趴

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2日在台北發表主題演講，分享人工智慧（AI）時代如何帶動全球新產業革命的發展，而黃仁勳在背板上列出輝達供應鏈夥伴名單，除了外界熟知的台灣PC、伺服器等供應商外，不少工業電腦（IPC）廠也名列其中，帶動3日新漢（8234）、立端（6245）、宸曜（6922）直接攻上漲停板，研揚（6579）、凌華（6166）、研華（2395）、艾訊（3088）也相繼大漲，其陽（3564）及捷波（6161）也跟著工業電腦族群強漲氣勢漲停。

黃仁勳於會中列出40家台廠供應鏈，其中，光工業電腦廠商就包含研揚、凌華、研華、艾訊、立端、宸曜、新漢，顯現IPC廠商布局的Edge AI領域，在智慧工廠、智慧製造及智慧交通領域將成為AI下一波應用重要焦點。

其中，宸曜董事長高明和近期表示，今年營運成長動能之一是邊緣AI運算應用專案的增加。產品發展方向也將因應邊緣AI運算與垂直市場應用需求，推出更具高算力、強固設計、與終端裝置應用的邊緣AI運算平台。

宸曜預期，隨著邊緣AI應用的加速落地，以及生成式AI的推進，宸曜看好邊緣AI運算的市場需求，將持續擴大產品布局。

針對近期由輝達所掀起的一連串如機器人的話題，高明和分析，公司與輝達之間已經合作了5~6年的時間，相關平台也都持續進行布局。

新漢長年深耕工業自動化與物聯網解決方案，其中智慧車載事業部（MCS）專注於Edge AI車載應用領域，先前才參加NVIDIA GTC全球人工智能開發者大會。

新漢展示全系列IP67等級高性能Edge AI強固型軌道運算及AI車載解決方案，當中涵蓋AI高速鐵路應用、AI輕軌應用、AI輔助智慧巡邏車、AI輔助港務運輸管理、AI工程推土車以及AI軌道維修等多元場域。其中，基於NVIDIA Jetson平台所開發出一系列Edge AI車載產品線為展會一大亮點。

研揚提早布局邊緣AI業務，近年持續展現效益，目前在手邊緣AI案子約有300 個，其中100個已經放量，去年占公司營收比重約10%，預計今年將持續成長、來到15-20%，隨著市場趨勢向上，研揚目標2026年邊緣AI營收比重達40%。

研揚總經理林建宏分析，新專案很多，雖然因為是新的技術，客戶也會花較長的時間認證、評估投資效益，大概半年到一年，但可以預期這一塊生意存在，而且非常強勁，整體而言正向發展。