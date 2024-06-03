輝達執行長黃仁勳來台

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳2日在台灣大學體育館演講，其中輝達在AI技術上，尤其在氣候預測的應用所有突破，以提升未來天氣預測的機率。

黃仁勳指出，隨著中央處理器性能增長漸漸減速，主因數據中心的能量消耗增加，而CUDA技術和GPU加速將成為提升性能的關鍵。

其中，NVIDIA的AI技術，例如EARTH2和CoreDiff，結合物理模擬和觀測數據，對於預測未來的極端天氣有所幫助。