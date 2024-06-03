台北電腦展明登場 蘇姿丰主題演講受矚目

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。 圖／AMD提供
超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰。 圖／AMD提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搶先於昨（2）日晚間開講，擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕主題演講的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也已於1日晚間抵台，並於今天登台，為今年星光熠熠、科技業巨頭齊聚的台北國際電腦展揭開序幕。

蘇姿丰已於1日晚間赴南港展覽館演講場地場勘，此次開幕主題演講將以「高效能運算邁向AI時代」為題，探討超微如何攜手策略技術合作夥伴，在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

蘇姿丰表示，很榮幸為今年電腦展揭開序幕，展示超微及合作夥伴的最新AI與運算解決方案。AI是過去50年來最具變革性的技術，並擘畫著運算的未來。今年電腦展業界提供絕佳的機會，聚集整個產業體系，分享如何在產業中共同努力全面部署新一代AI解決方案，從而改善人們日常生活。

另外，蘇姿丰於明（4）日下午將前往合作夥伴雲達在電腦展的攤位，與廣達（2382）副董事長暨總經理梁次震、雲達總經理楊麒令同台，一起揭露雙方最新AI與資料中心相關進展。

蘇姿丰也於7日現身台南，參與「2024南方半導體論壇-南方矽島‧人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來。

AI 電腦展

延伸閱讀

黃仁勳台大演說 提到10台灣供應商「特別點名台積電、鴻海」

黃仁勳虛擬AI中文超標準！本人大讚「這是奇蹟」 輝達模型預測台灣颱風

黃仁勳：台灣是珍貴夥伴集中地 輝達一切從這裡開始

黃仁勳小費給超大方！吃美食不忘發紅包 女主播曝光金額

相關新聞

英特爾衝先進製程攜手台鏈 家登、中砂接單可期

英特爾衝刺先進製程晶圓代工市場，下半年量產最新20A製程，明年導入更先進的18A製程，為達成「四年推進五個製程節點」目標...

英特爾成熟製程夥伴 相中聯電

英特爾在先進製程晶圓代工技術進擊之際，也要在12／16奈米以上成熟製程領域發力，並選定聯電為其成熟製程主要合作夥伴，齊力...

鴻海牽緊輝達快攻新應用 更精彩的合作還在後頭

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日在台大專講中，端出輝達最新GB200 NVL 72人工智慧（AI）伺服器。據悉...

台北電腦展明登場 蘇姿丰主題演講受矚目

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搶先於昨（2）日晚間開講，擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕主題演...

COMPUTEX登場 台北101點燈見證台灣科技重磅地位

台北101今天表示，2024台北國際電腦展（COMPUTEX）是具世界代表性的科技產業大展，吸引全球各地產業人士前來參展...

WOA陣營由高通開跑僅領先兩月？ 英特爾：X86會大贏一場

外傳微軟與高通有獨家協議，2024 年前 Arm 架構的處理器只有高通是唯一可以支援 Windows 的晶片商，預期20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。