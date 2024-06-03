台北電腦展明登場 蘇姿丰主題演講受矚目

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳搶先於昨（2）日晚間開講，擔綱今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）開幕主題演講的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也已於1日晚間抵台，並於今天登台，為今年星光熠熠、科技業巨頭齊聚的台北國際電腦展揭開序幕。

蘇姿丰已於1日晚間赴南港展覽館演講場地場勘，此次開幕主題演講將以「高效能運算邁向AI時代」為題，探討超微如何攜手策略技術合作夥伴，在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

蘇姿丰表示，很榮幸為今年電腦展揭開序幕，展示超微及合作夥伴的最新AI與運算解決方案。AI是過去50年來最具變革性的技術，並擘畫著運算的未來。今年電腦展業界提供絕佳的機會，聚集整個產業體系，分享如何在產業中共同努力全面部署新一代AI解決方案，從而改善人們日常生活。

另外，蘇姿丰於明（4）日下午將前往合作夥伴雲達在電腦展的攤位，與廣達（2382）副董事長暨總經理梁次震、雲達總經理楊麒令同台，一起揭露雙方最新AI與資料中心相關進展。

蘇姿丰也於7日現身台南，參與「2024南方半導體論壇-南方矽島‧人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來。