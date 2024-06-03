鴻海牽緊輝達快攻新應用 更精彩的合作還在後頭

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日在台大專講中，端出輝達最新GB200 NVL 72人工智慧（AI）伺服器。據悉，這款「地表最快AI伺服器」是由鴻海（2317）製造，讓市場眼睛為之一亮之際，雙方合作「更精彩的還在後頭」，本周還會揭露最新合作案，進一步快攻AI應用。

外界推測，鴻海與輝達最新的合作，可能聚焦AI方面應用，例如資料中心、電動車，或是智慧城市等面向。另外，鴻海採用輝達GB200的AI伺服器何時出貨，也將成為關注焦點。

鴻海與輝達可能的新合作

針對鴻海與輝達的合作案內容？鴻海董事長劉揚偉之前預告：「本周就會知道了。」外界預期，劉揚偉今日會先與黃仁勳見面，討論雙方合作的內容。至於最新款GB200伺服器的進度？劉揚偉說：「供不應求」。

劉揚偉之前透露，2025年鴻海電動車作業系統軟體（HHEV.OS）將上車展演，鴻海將與輝達將密切合作，發展電動車生成式AI軟體，未來也會和輝達共同開發下世代AI和機器人的生產系統。業界解讀，由此可以看出，鴻海與輝達的合作相當廣泛，從資料中心、電動車、AI工廠到機器人，雙方合作採多面向進行。

黃仁勳預估，未來全球AI產業市值規模可到100兆美元，商機可期。業界認為，AI產業巨大的發展潛力，將帶動鴻海營收跟著起飛。劉揚偉預估，2025年鴻海來自AI伺服器相關營收將突破兆元，並帶動2025年整體營收有機會超過7兆元，再創新高。

鴻海首季雲端網路類別占整體營收比重達28%，去年同期是22%，穩居第二大類產品，受惠下一代AI產品（GB200）將推出，鴻海AI伺服器在2025年營收成長將更為顯著。