NVIDIA 創辦人黃仁勳：自駕車、智慧工廠是兩大機器人應用 點名廣運

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
黃仁勳表示機器人時代已經來臨。NVIDIA提供
黃仁勳表示機器人時代已經來臨。NVIDIA提供

NVIDIA創辦人黃仁勳指出機器人世界已然來臨，兩個最大量的機器人應用市場，其一就是自駕車，2025年就將可見到賓士將運用輝達的自駕車系統在車款中，2026年會有另一家大車廠JLR導入，而第二大應用領域就是智慧工廠。

黃仁勳表示，台灣過去打造很多個人電腦，也打造很多口袋內的電腦，現在也生產很多AI伺服器，但未來會打造許多行走移動的電腦（機器人），這將是AI的下一波浪潮。

而過去機器人被視為小眾市場，如今他也點名有兩大應用市場很大，其一是自駕車市場，他也透露賓士將導入輝達自駕車系統在明年量產，而2026年

Jaguar Land Rover 原廠（JLR）也將採用，而另一個龐大市場就是智慧製造。

他並秀出廣運（6125）幫巨大（9921）打造的自動化工廠，並一口氣揭露其中台灣機器人供應鏈，赫見許多隱藏版企業，包括ODM業者有精英集團旗下精強科技、宜鼎（5289）旗下安提國際、技嘉（2376）、宸曜科技，機器人及邊緣AI設備供應商則有中強光電（5371）、所羅門及兩家外商UL及YASKAWA。

他表示建造一個智慧倉儲是非常複雜，需要很多生態系夥伴的合作，NVIDIA打造API跟SDK協助機器人跟邊緣AI串接，提供預訓練模型，便利加速打造AI，並提供NVIDIA Omniverse創新數位孿生平台協助機器人學習及模擬情境，未來Omniverse跟Omniverse之間也可以串接，讓機器人執行任務。

機器人時代來臨，未來實體的AI機器人可以接收指令並做複雜任務，輝達並大膽預測未來任何移動的東西都具自主性。他強調了 NVIDIA Isaac 在提高工廠和倉庫效率方面的作用，比亞迪電子、西門子、泰瑞達機器人和 Intrinsic 等全球領先企業都採用了輝達的人工智慧模型。

黃仁勳以廣運負責幫巨大建造的自動化物流中心為例，分享機器人工廠生態系。官網截圖
黃仁勳以廣運負責幫巨大建造的自動化物流中心為例，分享機器人工廠生態系。官網截圖

AI 機器人 自駕車

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