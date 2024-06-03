英特爾成熟製程夥伴 相中聯電

英特爾在先進製程晶圓代工技術進擊之際，也要在12／16奈米以上成熟製程領域發力，並選定聯電（2303）為其成熟製程主要合作夥伴，齊力喊衝。

英特爾為配合自家處理器產品生產，過往在先進製程領域已有一定的實力，但在成熟製程則大量委外，對客戶掌握度亞於台積電、三星等長期耕耘成熟製程的晶圓代工大廠。

為了強化客戶對英特爾晶圓代工成熟製程的信心程度，英特爾與聯電合作。英特爾並規劃將在美國亞歷桑那州Ocotillo廠區打造12奈米製程產能，預計2027年量產。

晶圓代工業界高層指出，英特爾與聯電的成熟製程合作案一拍即合，主因在於英特爾可藉此強化客戶群，而聯電也因先進製程資本支出太大，無意朝更先進的半導體製造領域強勁。

尤其聯電有眾多成熟製程客戶，涵蓋整合元件（IDM）大廠、IC設計等，英特爾則缺乏客戶，但具備成熟技術，兩強合作可彼此互補。

可以確定的是，聯電能為英特爾帶來大量客戶，未來雙方合作將有利於英特爾、聯電等兩大晶圓代工廠推進市占率。

法人指出，美中科技戰持續延燒，大陸晶片業者為避開高關稅衝擊，紛紛將訂單委外至非大陸晶圓代工廠，聯電成為主要受惠廠之一；與英特爾合作後，聯電亦有機會將訂單移轉到英特爾，讓聯電成為美中科技戰下最受關注的焦點之一。