趨勢科技採用輝達NIM服務 建構保護AI私有雲資安方案
全球網路資安領導廠商趨勢科技今天宣布攜手輝達（NVIDIA），在台北國際電腦展（Computex 2024）展示導入NVIDIA NIM技術的Trend Vision One SPC資料中心 資安解決方案，協助導入AI但擔心資安問題的企業和政府客戶保護資料庫安全。
趨勢科技將在Computex 2024推出多款首次亮相AI資安解決方案。其中，Trend Vision One Sovereign and Private Cloud（SPC）將導入NVIDIA AI Enterprise軟體平台當中的NVIDIA Inference Microservice（NIM）服務。NIM是NVIDIA在今年公布的一套容易使用的微服務，專為協助雲端、資料中心及工作站加快部署生成式AI而設計。
趨勢科技執行長暨共同創辦人陳怡樺表示，隨著世界各地的企業紛紛採用生成式AI，但AI技術帶來的資安風險也日益增加；NVIDIA策略企業夥伴副總裁Pat Lee表示，頂級企業已經認知到要在主權私有雲等不同環境中部署生成式AI相當重要，但也關注將資安整合至AI應用的策略計畫。雙方攜手，Trend Vision One Sovereign and Private Cloud與NVIDIA NIM的整合關鍵在於讓企業使用生成式AI來為他們的客戶在各種企業架構環境中提升資安防護力。
陳怡樺指出，政府機關與私人企業在內部資料中心導入AI來提高員工生產力，創造一種由AI驅動的創新使用體驗，但資安風險也擴大。運用NVIDIA NIM推動趨勢科技Trend Vision One SPC，可改善資料隱私權、即時分析，以及快速的威脅防範來提升資安解決方案的強度，提供高效率的威脅偵測及回應能力。
Trend Vision One SPC是一套適合現代化資中心的強大解決方案，能避免在線(inline)流量檢查、大量CPU消耗、增加延遲等傳統處理大量資料時可能遭遇的問題，因此能確保營運順暢，讓資安和AI流程發揮最大效率。
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