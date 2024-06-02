WOA陣營由高通開跑僅領先兩月？ 英特爾：X86會大贏一場

外傳微軟與高通有獨家協議，2024 年前Arm 架構的處理器只有高通是唯一可以支援 Windows 的晶片商，預期2025年解禁後，會有更多 Arm 處理器加入，對於 Windows On ARM 的威脅，英特爾身為X86霸主，老神在在表示，開發商回饋仍是X86平台效能最佳，有信心在此役中大贏一場。。

英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus 表示，雖今年競爭對手比以往都多，但許多業界告訴他們，ARM 透過模擬方式支援PC軟體，但跑起來的效能就是跟X86平台不太一樣，這也是英特爾帶給生態系的價值，但這麼多PC新玩家加入，也意味這是PC界的大好機會。

對此，PC業者多抱持兩邊押寶都不錯過的態度，一位主管私下分享，過去 WOA 陣營就是低功耗，但軟硬體效能不佳，而X86陣營是高耗能高效能，今年兩陣營都補強了自己的弱點，WOA 陣營的高通就以 NPU 算力最高，達45TOPS 為行銷賣點，而即將登場的 Lunar Lake 以低功耗長電池續航力為訴求，雙方都向PC需求：高效能低耗電靠攏，就看買家買不買單。

其次，一位PC業者也透露，今年微軟建議 WOA 筆電價格999美元起跳，而 Lunar Lake 價格1099美元起跳，兩陣營價差100美元，價格策略能帶出怎樣的銷售成績也受關注。

外傳微軟與高通在 Windows on ARM 平台簽署排他性協議，今年底前只有高通（Qualcomm）推出支援 Copilot+PC 的 Arm 晶片，但這個期限2025年後就開放，為其他晶片供應商打開市場，業界猜測為 Chromebook 生產晶片的聯發科、三星都有高度意願跨入，外電甚至點名 NVIDIA，不過目前為止均尚未獲得官方證實，而現階段PC中最大的Arm 平台贏家是蘋果自研的晶片。

微軟在2011年宣布 WOA（Windows On ARM）聯盟正式成立，成員包括 NVIDIA、高通及德儀，當時雖聲勢浩大，微軟也推出自家 Surface 硬體平台助力，但因技術面問題無法克服，最終市占率並不如預期，今年微軟再度與高通合作，並做過充分作業系統的相容性優化，也讓外界關注高通能否為 WOA 聯盟開出成功第一槍。