Chromebook放大絕！免費Gemini一年對抗微軟AI PC大軍

微軟的 Copilot+PC 大軍下半年登場,由於AI工作助理功能強大,預期將吸引商用機換機潮,不過,業者也透露, Google 也已放大絕,Chromebook Plus 電腦宣布即日起購買就能免費使用 Google One AI Premium12個月,相當於可用到升級版 Gemini Advanced ,變相「買一送一」,PC主管樂觀期待 Chromebook 商用機將爆商機。

微軟的 Windows 10將於2025年10月終止更新支援,今年下半 Copilot+PC 大量登場,由於AI工作助理功能強大,加上2019年 COVID 期間買的PC機器已經有4~5年年限,預期將吸引商用機先啟動換機潮。

不過,這場換機潮也不只有微軟磨刀霍霍,Google 也不是省油的燈,挾龐大 Android 用戶,免費的 Gemini 人工智慧對話機器人使用量驚人,5月28日 Google 也宣布買商用 Chromebook Plus 就能免費享用價值每月20美元的訂閱制AI服務 Google One AI Premium,該服務功能強大,可以串連 Google 多個應用,並使用人工智慧 Gemini Advanced,由於只要買 Chromebook Plus 商用電腦就能免費使用一年,相當於240美元的價值。

Chromebook Plus 是 Google 在2023年10月推出的高階 Chromebook,支援12代 Intel Core i3或 AMD Ryzen 3 7000以上的處理器,具備8GB以上的記憶體及128GB以上的硬碟空間,售價350美元起跳。

Gemini Advanced 是 Google 的訂閱制服務,比免費的 Gemini 版功能強大,可以串連用戶的 Gmail 與 Google 文件等服務,協助寫回信或製作文件草稿,甚至寫程式或創作,最高可以線上處理1500頁文件整理,其 Gemini 1.5Pro引擎可服務35種語言,超過150國家。

PC主管透露,一台 Chromebook Plus 價格399~499美元就有了,甚至有些品牌會推出更低價機種,只要買一台 Chromebook 商用機都能免費使用價值240美元一年份 Chromebook Plus,等於買硬體送等值軟體,由於PC價位比 Windows PC便宜,預期將吸引對AI PC有興趣的用戶轉向 Chromebook,過去疫情採購的 Chromebook PC換機潮也將大幅出籠。

PC主管分析,這也可以視為是一場「離線與線上」PC使用習慣的競爭。該主管表示,許多安卓手機用戶早已習慣在手機上使用 Gemini 功能,比方拍一桌菜照片,想要刪除一道不喜歡的菜,AI竟然功能強大到主動判斷該區域空空的不好看,再幫忙補一道菜,做了用戶沒有要求的部分,讓該主管大呼「很難想像AI能做什麼!」。

該主管指出,微軟 Copilot +PC 則主打離線AI,讓許多注重資料隱私的用戶可以放心用AI,顯然未來這兩大陣營將各有不同的擁戴者。

微軟預估 Copilot+PC 是999美元起跳,而 Chromebook Plus 則是399~499美元起,故業界也稱此次AI PC競爭是399美元對上999美元的平台競爭。