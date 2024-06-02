快訊

今強降雨大進補！曾文等3大水庫單日已進水近900萬噸

改口宣布送分...教甄考題爆爭議未釋疑惹議 北市教育局回應了

Chromebook放大絕！免費Gemini一年對抗微軟AI PC大軍

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
GOOGLE宣布Chromebook Plus用戶可以免費用包含Gemini Advanced的Google One AI Premium。圖／取自Google官網
GOOGLE宣布Chromebook Plus用戶可以免費用包含Gemini Advanced的Google One AI Premium。圖／取自Google官網

微軟的 Copilot＋PC 大軍下半年登場，由於AI工作助理功能強大，預期將吸引商用機換機潮，不過，業者也透露， Google 也已放大絕，Chromebook Plus 電腦宣布即日起購買就能免費使用 Google One AI Premium12個月，相當於可用到升級版 Gemini Advanced ，變相「買一送一」，PC主管樂觀期待 Chromebook 商用機將爆商機。

微軟的 Windows 10將於2025年10月終止更新支援，今年下半 Copilot＋PC 大量登場，由於AI工作助理功能強大，加上2019年 COVID 期間買的PC機器已經有4～5年年限，預期將吸引商用機先啟動換機潮。

不過，這場換機潮也不只有微軟磨刀霍霍，Google 也不是省油的燈，挾龐大 Android 用戶，免費的 Gemini 人工智慧對話機器人使用量驚人，5月28日 Google 也宣布買商用 Chromebook Plus 就能免費享用價值每月20美元的訂閱制AI服務 Google One AI Premium，該服務功能強大，可以串連 Google 多個應用，並使用人工智慧 Gemini Advanced，由於只要買 Chromebook Plus 商用電腦就能免費使用一年，相當於240美元的價值。

Chromebook Plus 是 Google 在2023年10月推出的高階 Chromebook，支援12代 Intel Core i3或 AMD Ryzen 3 7000以上的處理器，具備8GB以上的記憶體及128GB以上的硬碟空間，售價350美元起跳。

Gemini Advanced 是 Google 的訂閱制服務，比免費的 Gemini 版功能強大，可以串連用戶的 Gmail 與 Google 文件等服務，協助寫回信或製作文件草稿，甚至寫程式或創作，最高可以線上處理1500頁文件整理，其 Gemini 1.5Pro引擎可服務35種語言，超過150國家。

PC主管透露，一台 Chromebook Plus 價格399～499美元就有了，甚至有些品牌會推出更低價機種，只要買一台 Chromebook 商用機都能免費使用價值240美元一年份 Chromebook Plus，等於買硬體送等值軟體，由於PC價位比 Windows PC便宜，預期將吸引對AI PC有興趣的用戶轉向 Chromebook，過去疫情採購的 Chromebook PC換機潮也將大幅出籠。

PC主管分析，這也可以視為是一場「離線與線上」PC使用習慣的競爭。該主管表示，許多安卓手機用戶早已習慣在手機上使用 Gemini 功能，比方拍一桌菜照片，想要刪除一道不喜歡的菜，AI竟然功能強大到主動判斷該區域空空的不好看，再幫忙補一道菜，做了用戶沒有要求的部分，讓該主管大呼「很難想像AI能做什麼！」。

該主管指出，微軟 Copilot +PC 則主打離線AI，讓許多注重資料隱私的用戶可以放心用AI，顯然未來這兩大陣營將各有不同的擁戴者。

微軟預估 Copilot＋PC 是999美元起跳，而 Chromebook Plus 則是399～499美元起，故業界也稱此次AI PC競爭是399美元對上999美元的平台競爭。

AI Chromebook Google

延伸閱讀

良維報喜 產品獲微軟認證

揮別三星 Google手機晶片轉單台積電

微軟與阿聯AI交易 恐致美國先進晶片和技術外流

Google熱搜第一不是中共軍演 BBC：台灣人更關注星野源偷吃八卦

相關新聞

黃仁勳邀續攤…92歲張忠謀人生首次逛夜市 網揭台積電創辦史：他54歲才來台灣

輝達執行長黃仁勳5月26日抵台，並於29日應廣達董事長林百里之邀，與台積電創辦人張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦等企業大老，在知名的「鄒記食舖」餐敘。黃仁勳餐敘結束後，還拉著張忠謀夫婦跟他一起去逛寧夏夜市，讓網友驚呼這是張忠謀「第一次體驗逛台灣夜市」。

聯發科召開股東會後 內外資最新評等全數維持正向

聯發科（2454）在股東會宣示多路進擊、衝刺營運，董事長蔡明介指出，5G／6G、AI與車用等，都是未來十年的機會後，原本...

Chromebook放大絕！免費Gemini一年對抗微軟AI PC大軍

微軟的 Copilot＋PC 大軍下半年登場，由於AI工作助理功能強大，預期將吸引商用機換機潮，不過，業者也透露， Go...

AI PC登場引爆NPU競爭？ 英特爾回擊：僅30%用量

COMPUTEX 2024將登場，AI PC 將有三派人馬火拚，首先是 NPU（類神經網路處理器）大戰，高通領先至少2～...

又一AI大咖來台 蘇姿丰3日發表主題演講、造訪供應鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，另一家晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也於昨晚抵台，一下飛機就直...

台北國際電腦展將開展 黃仁勳等科技巨頭暢談AI新趨勢

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早在上周就掀起一陣熱潮，並將於今日先現身台大發表主題演講，分享「人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展」，概述AI生態系統的下一步發展，提前炒熱話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。