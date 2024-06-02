Chromebook放大絕！免費Gemini一年對抗微軟AI PC大軍

微軟的 Copilot＋PC 大軍下半年登場，由於AI工作助理功能強大，預期將吸引商用機換機潮，不過，業者也透露， Google 也已放大絕，Chromebook Plus 電腦宣布即日起購買就能免費使用 Google One AI Premium12個月，相當於可用到升級版 Gemini Advanced ，變相「買一送一」，PC主管樂觀期待 Chromebook 商用機將爆商機。

微軟的 Windows 10將於2025年10月終止更新支援，今年下半 Copilot＋PC 大量登場，由於AI工作助理功能強大，加上2019年 COVID 期間買的PC機器已經有4～5年年限，預期將吸引商用機先啟動換機潮。

不過，這場換機潮也不只有微軟磨刀霍霍，Google 也不是省油的燈，挾龐大 Android 用戶，免費的 Gemini 人工智慧對話機器人使用量驚人，5月28日 Google 也宣布買商用 Chromebook Plus 就能免費享用價值每月20美元的訂閱制AI服務 Google One AI Premium，該服務功能強大，可以串連 Google 多個應用，並使用人工智慧 Gemini Advanced，由於只要買 Chromebook Plus 商用電腦就能免費使用一年，相當於240美元的價值。

Chromebook Plus 是 Google 在2023年10月推出的高階 Chromebook，支援12代 Intel Core i3或 AMD Ryzen 3 7000以上的處理器，具備8GB以上的記憶體及128GB以上的硬碟空間，售價350美元起跳。

Gemini Advanced 是 Google 的訂閱制服務，比免費的 Gemini 版功能強大，可以串連用戶的 Gmail 與 Google 文件等服務，協助寫回信或製作文件草稿，甚至寫程式或創作，最高可以線上處理1500頁文件整理，其 Gemini 1.5Pro引擎可服務35種語言，超過150國家。

PC主管透露，一台 Chromebook Plus 價格399～499美元就有了，甚至有些品牌會推出更低價機種，只要買一台 Chromebook 商用機都能免費使用價值240美元一年份 Chromebook Plus，等於買硬體送等值軟體，由於PC價位比 Windows PC便宜，預期將吸引對AI PC有興趣的用戶轉向 Chromebook，過去疫情採購的 Chromebook PC換機潮也將大幅出籠。

PC主管分析，這也可以視為是一場「離線與線上」PC使用習慣的競爭。該主管表示，許多安卓手機用戶早已習慣在手機上使用 Gemini 功能，比方拍一桌菜照片，想要刪除一道不喜歡的菜，AI竟然功能強大到主動判斷該區域空空的不好看，再幫忙補一道菜，做了用戶沒有要求的部分，讓該主管大呼「很難想像AI能做什麼！」。

該主管指出，微軟 Copilot +PC 則主打離線AI，讓許多注重資料隱私的用戶可以放心用AI，顯然未來這兩大陣營將各有不同的擁戴者。

微軟預估 Copilot＋PC 是999美元起跳，而 Chromebook Plus 則是399～499美元起，故業界也稱此次AI PC競爭是399美元對上999美元的平台競爭。