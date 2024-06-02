AI PC登場引爆NPU競爭？ 英特爾回擊：僅30%用量

COMPUTEX 2024將登場，AI PC 將有三派人馬火拚，首先是 NPU（類神經網路處理器）大戰，高通領先至少2～3個月，英特爾（Intel）跟超微（AMD）追擊；另一派是AI平台大戰：微軟 Copilot＋PC 跟 Chromebook Plus，業內戲稱是999美元對戰399美元戰爭，業內看好 Chromebook 將大爆發，最後是 Arm 與X86陣營戰爭。

第一波「真正的」微軟AI PC將於6月18日開賣，AI PC議題隨 COMPUTEX 登場更加火熱，微軟目前只許可搭載高通「驍龍X Elite」的筆電以「Copilot＋ PC」行銷，由於微軟是PC作業系統霸主，官方要求 Copilot＋ PC 的 NPU算力40TOPS 以上，電池續航力要22小時以上才能掛這個 LOGO，目前僅高通以45TOPS 達標。

對於微軟 AI PC 帶來的「NPU 戰爭」，英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus 不以為然，她表示雖外界討論很多 NPU，但就英特爾跟數百家開發商討論的結果，只有30%開發人員想用到 NPU，其餘70%軟體開發商都想用 GPU 跟 CPU，故只有 NPU 是不完整的，英特爾也在 GPU 跟 CPU 也投入很大的資金以提升AI效能，AI PC 要有很好的效能就應該 CPU、NPU、GPU 三者平衡才行。

由於英特爾跟超微現在市場上還沒有 NPU TOPS40以上的產品，下半年新處理器才達標，也讓英特爾執行長基辛格與超微執行長蘇姿丰此次先後來台，罕見同為下半年符合微軟要求的新一代AI PC 平台行銷。

英特爾將推出 Lunar Lake 平台，號稱算力超過45TOPS 以上（官方數字將公布更高於此），供應鏈透露8月後將開賣，以趕上歐美返校購機旺季，而超微的 Ryzen AI「Strix Point」（實際開賣有新名稱）更以50TOPS 算力預計10月登場，兩大運算處理器巨頭罕見為已經成熟的PC平台如此用力，期望領先3個月賣 Copilot＋PC 的高通。

關於平衡的 CPU、GPU 及 NPU 平台，英特爾也舉例，會議軟體 ZOOM 在電腦上會用到上述三硬體運算資源，但Office 則只會用到 CPU，但AI版 Windows 則用到大量 NPU，網路免費教育平台 Khan Academy 則主要用到 NPU 跟 CPU 資源。

有著藍色巨人封號，英特爾對AI PC平台當然也有自定義，英特爾2018年起就在 CPU 內包入NPU，Michelle Holthaus表示，英特爾目前獲得最多的AI PC新品開發計畫，顯示OEM跟ODM樂於跟英特爾合作，超過500個軟體開發商合作，開放的生態跟軟體支援都是英特爾堅持的做法。

英特爾主管表示，雖然今年競爭對手比以往都多更多，但英特爾對AI PC之戰很有自信，尤其有把握Lunar Lake在電腦運算、繪圖跟AI上都有最好的表現，尤其是英特爾跟軟體開發商（ISV）在X86環境的投資，今年提供的軟體開發加速計畫，都能協助軟體商發揮效能優勢，這也是英特爾跟對手的關鍵差別。