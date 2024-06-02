COMPUTEX登場 台北101點燈見證台灣科技重磅地位
台北101今天表示，2024台北國際電腦展（COMPUTEX）是具世界代表性的科技產業大展，吸引全球各地產業人士前來參展，將在晚間6時30分到10時點燈打字，見證台灣在科技產業的重磅地位。
2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月4日至7日舉行，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天晚間7時率先在台大綜合體育館進行主題演講，掀起AI炫風。
台北101今天表示，COMPUTEX 2024 是具世界代表性的科技產業大展，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，吸引世界各地的業界人士前來參展。台北101將在晚間6時30分到10時點燈打字，見證台灣在科技產業的重磅地位，藉此讓世界看見台灣文明的多彩多姿。
台北101指出，點燈文字包括CONNECTING AI、「AI串聯 共創未來」、「台灣文明 多彩多姿」、台灣歡迎您、WELCOME TO TAIWAN、台北101歡迎您與WELCOME TO TAIPEI 101等。
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