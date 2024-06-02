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台北國際電腦展 輔信展出迷你AI PC與工業級Edge PC

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
台北國際電腦展 輔信科技展出新款迷你AI PC與工業級Edge PC。輔信／提供
台北國際電腦展 輔信科技展出新款迷你AI PC與工業級Edge PC。輔信／提供

輔信（2405）將於6月4日至7日參加COMPUTEX台北國際電腦展，展示一系列以人工智慧和物聯網邊緣運算為核心的電腦硬體解決方案，包括迷你AI PC、工業等級IoT Edge PC、全機防水設計的Box PC及HMI人機介面、Panel Mount觸控工業電腦等。從產品組合可以看出，該公司兩大產品線－迷你電腦與工業電腦，均加重了AI PC的開發設計比重外，工業電腦方面，更強化了耐用性設計，除了支援寬溫與寬壓功能，還有全機防水的BoxPC與Panel PC，新推出的IoT Edge PC系列亦符合軍用與車用的認證標準，有助於公司後續拓展不同市場領域。

隨著「AI PC」元年的啟動，輔信科技看好AI對於驅動產業數位轉型帶來的正向影響，並將於台北國際電腦展中發表其最新的迷你AI電腦－DN11H。該機種配備整合神經處理單位(NPU)、Intel Arc GPU、CPU於一身的Core Ultra 9 185H、Core Ultra 7 155H 或 Core Ultra 5 125H 處理器，能讓DN11H以更節能的方式執行AI運算任務，滿足長時間或連續使用的生成式AI應用程式需求，同時確保穩定順暢的工作負載，而小型化僅1公升的機構設計保留了足夠的連接能力得以滿足不同周邊設備連接需求。

而在工業電腦產品方面，則針對低功耗邊緣運算應用推出IoT Edge PC系列，總共四個型號。這些型號包括搭載了Intel針對物聯網增強的處理器Atom® x6000E系列、Pentium®和Celeron® N和J系列的SPCEL02和SPCEL03；可支援三螢幕輸出的SPCEL12，定位於數位看板應用；以及搭載NVIDIA JETSON Orin™ Nano 4GB的SPCNV02，可以作為工控環境基礎AI應用的佈署平台。這些機種體積精巧僅0.45公升且相容於多種安裝模式，如耳掛、DIN導軌或是VESA，在提供穩定運算能力的同時，兼具低功耗特性，適合各種邊緣運算需求。

輔信科技表示，歷經通膨與景氣下行影響，迷你電腦出貨已經逐步回復正常軌道，工業電腦產品的市場推廣也開始收效。看好邊緣AI運算的垂直應用需求，除了本次展覽中推出的AI PC與工業級Edge PC外，公司後續亦將持續擴大相關產品布局，預期這些產品將有助於公司進一步提升產品組合的競爭力外，更將有益於公司在物聯網邊緣閘道、製造自動化、智慧城市、載具無人化等領域的拓展，以帶動出貨動能。

4G AI 工業電腦

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