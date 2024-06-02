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聯發科召開股東會後 內外資最新評等全數維持正向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
聯發科（2454）在股東會宣示多路進擊、衝刺營運。圖/本報資料照片
聯發科（2454）在股東會宣示多路進擊、衝刺營運。圖/本報資料照片

聯發科（2454）在股東會宣示多路進擊、衝刺營運，董事長蔡明介指出，5G／6G、AI與車用等，都是未來十年的機會後，原本中性看待營運後市的法人機構上修評等，使得目前內外資機構對聯發科評價，全數維持正向，預估全年每股獲利（EPS）在58.8~64.8元間。

繼外資的瑞銀證券在5月下旬將發科評等由中立、調高至買進後，國內大型法人機構指出，雖聯發科高層重申全年營收年成長幅度約14~16%，並暗示今年下半年營收將低於上半年，但因宣示加速切入AI產品，並同時投入手機、 WOA 二大市場下，上修評等至區間操作。

目前在5月發布最新投資報告的內外資機構，目前對聯發科評等全數維持 Overweight、BUY、增加持股、區間操作等正向評價。

展望第2季營運，分析師指出，因應歐洲杯足球賽以及巴黎奧運的TV鋪貨動能仍在，以及中國網通標案持續出貨，預期 Smart Edge 營收季增；TV、網通出貨成長，帶動 PMIC 營收季增；旗艦級手機晶片已熱銷二個季度，銷售熱潮已過，且華為開賣Pura70系列機種，搭載自製的麒麟系列手機晶片，排擠其他 Android 手機晶片市佔率，手機客戶暫停回補庫存，並已出現庫存調節的狀況下，預期 Mobile 營收季減，預估全季營收1,282.5億元，季減3.9%，毛利率則將回到正常水準，稅後淨利232.9億元，季減26.1%，EPS 約14.5元。

展望今年營運，手機在去年底出現銷售復甦契機，預期今年銷量由11.5億支回溫至12億支的水準，預期5G與生成式AI推升手機產業成長，帶動 Mobile 營收年增；奧運與網通基礎建設推升TV與 WiFi 晶片出貨動能，預期 Mobile營收年增；PMIC 方面，主要受惠於手機復甦，以及切入車用與資料中心應用，皆帶動 PMIC 向上成長下，預估全年營收4,996.3億元，年增15.2%，稅後淨利948億元，年增23.1%。

在5月發表最新投資報告的內外資機構預估，聯發科全年 EPS 在58.8~64.8元之間。

手機 營收

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