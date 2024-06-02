快訊

強降雨炸全台！18縣市大雨特報 留意雷擊、強陣風

黃仁勳旋風 這大學Watch Party秒殺緊急開第二現場

孫安佐嗆爸「別做偷雞摸狗的事」 孫鵬回應了

黃仁勳邀續攤…92歲張忠謀人生首次逛夜市 網揭台積電創辦史：他54歲才來台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達創辦人黃仁勳（中）5月26日抵台後，邀請台積電創辦人張忠謀夫婦一起大啖夜市美食。圖／寧夏夜市理事長林定國提供
輝達創辦人黃仁勳（中）5月26日抵台後，邀請台積電創辦人張忠謀夫婦一起大啖夜市美食。圖／寧夏夜市理事長林定國提供

輝達執行長黃仁勳5月26日抵台，並於29日應廣達董事長林百里之邀，與台積電創辦人張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦等企業大老，在知名的「鄒記食舖」餐敘。黃仁勳餐敘結束後，還拉著張忠謀夫婦跟他一起去逛寧夏夜市，讓網友驚呼這是張忠謀「第一次體驗逛台灣夜市」。

一名網友在Dcard以「有沒有張忠謀54歲以前沒來過台灣的卦？」為題，表示日前看了黃仁勳和張忠謀、林百里、蔡明介、蔡明忠一起餐敘的新聞後，才發現自己雖然靠著台積電股票賺了不少錢，但對張忠謀這位一手創辦護國神山的傳奇人物不甚了解。原PO上網查詢維基百科資料，得知張忠謀1931年出生於浙江鄞縣，18歲以前都在中國大陸成長跟讀書，後來到美國取得麻省理工機械工程學士及碩士，外加史丹佛大學電機工程博士，畢業後就在美國工作並且拿到美國籍。

維基百科資料顯示，1981年張忠謀受邀來台建言，與當時的行政院長孫運璿見面。原PO分享了「台灣啟示錄」的報導，內容指出張忠謀在54歲以前，是從來沒有到過台灣的，他之所以會選擇來到人生地不熟的台灣並創立台積電，全跟孫運璿三顧茅廬的故事有關。原PO驚訝表示，5月29日是張忠謀長達92年的傳奇人生中，第一次體驗逛台灣夜市，「應該也不算太離譜吧！有沒有卦？」

原PO也提出自身觀察，「題外話，老黃（黃仁勳）真的完全展現社交悍匪的氣魄，相較於去年來台孤單買麻花捲的模樣，都不知道當時心裡有多寂寞」。

貼文一出掀起網友討論，不少人對張忠謀的經歷表示「他就是典型的中華民國裔美國籍，另外一個相近的例子是旅日的王貞治，不過他更厲害沒有拿日本護照，敬佩」、「張忠謀本來就是外省人啊！但他對台灣的認同感和歸屬感是真的很高，反而感覺對大陸人不太信任，之前還聽說台積電完全不錄用大陸大學畢業的，就算是北大、清華也一樣」、「對張爺爺有興趣可以去找一本叫《器識》的書，裡面滿多他的掛」、「感謝孫運璿，現在才有護國神山」、「不重要，他是我偶像，黃仁勳也是」、「仁勳阿伯真的很有型欸」。

張忠謀 林百里 蔡明介 蔡明忠 黃仁勳

延伸閱讀

防疫措施變日常習慣！外出排隊旁人沒注意 「1動作」兒醫大喊：不好意思

正妹穿開衩旗袍挑戰16蹲！KDC舞團蹲遍金門知名景點 網讚：太好看

明明收入不少卻「無意識把錢花完」？你和父母的關係 決定你和金錢的關係

萬一失敗了怎麼辦、如果老闆不喜歡怎麼辦…人生卡關時 試著用「4字箴言」幫自己信心喊話

相關新聞

黃仁勳邀續攤…92歲張忠謀人生首次逛夜市 網揭台積電創辦史：他54歲才來台灣

輝達執行長黃仁勳5月26日抵台，並於29日應廣達董事長林百里之邀，與台積電創辦人張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦等企業大老，在知名的「鄒記食舖」餐敘。黃仁勳餐敘結束後，還拉著張忠謀夫婦跟他一起去逛寧夏夜市，讓網友驚呼這是張忠謀「第一次體驗逛台灣夜市」。

聯發科召開股東會後 內外資最新評等全數維持正向

聯發科（2454）在股東會宣示多路進擊、衝刺營運，董事長蔡明介指出，5G／6G、AI與車用等，都是未來十年的機會後，原本...

美超微CEO談趨勢 液冷AI資料中心...明年爆發

美超微執行長梁見後昨（1）日表示，採用液冷解決方案的AI資料中心滲透率將持續擴大，今年可望由不到1%、大幅成長至15%以...

又一AI大咖來台 蘇姿丰3日發表主題演講、造訪供應鏈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，另一家晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也於昨晚抵台，一下飛機就直...

台北國際電腦展將開展 黃仁勳等科技巨頭暢談AI新趨勢

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月4日開展，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳早在上周就掀起一陣熱潮，並將於今日先現身台大發表主題演講，分享「人工智慧時代如何帶動全球新產業革命發展」，概述AI生態系統的下一步發展，提前炒熱話題。

台積電股東會四議題聚焦 董座劉德音最後一次主持

台積電預定4日召開股東常會，將改選十名董事（含七名獨立董事），同時台積電董事長劉德音將於今年股東會後退休，此為其最後一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。