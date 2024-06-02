黃仁勳邀續攤…92歲張忠謀人生首次逛夜市 網揭台積電創辦史：他54歲才來台灣

輝達執行長黃仁勳5月26日抵台，並於29日應廣達董事長林百里之邀，與台積電創辦人張忠謀夫婦、聯發科董事長蔡明介、台灣大董事長蔡明忠夫婦等企業大老，在知名的「鄒記食舖」餐敘。黃仁勳餐敘結束後，還拉著張忠謀夫婦跟他一起去逛寧夏夜市，讓網友驚呼這是張忠謀「第一次體驗逛台灣夜市」。

一名網友在Dcard以「有沒有張忠謀54歲以前沒來過台灣的卦？」為題，表示日前看了黃仁勳和張忠謀、林百里、蔡明介、蔡明忠一起餐敘的新聞後，才發現自己雖然靠著台積電股票賺了不少錢，但對張忠謀這位一手創辦護國神山的傳奇人物不甚了解。原PO上網查詢維基百科資料，得知張忠謀1931年出生於浙江鄞縣，18歲以前都在中國大陸成長跟讀書，後來到美國取得麻省理工機械工程學士及碩士，外加史丹佛大學電機工程博士，畢業後就在美國工作並且拿到美國籍。

維基百科資料顯示，1981年張忠謀受邀來台建言，與當時的行政院長孫運璿見面。原PO分享了「台灣啟示錄」的報導，內容指出張忠謀在54歲以前，是從來沒有到過台灣的，他之所以會選擇來到人生地不熟的台灣並創立台積電，全跟孫運璿三顧茅廬的故事有關。原PO驚訝表示，5月29日是張忠謀長達92年的傳奇人生中，第一次體驗逛台灣夜市，「應該也不算太離譜吧！有沒有卦？」

原PO也提出自身觀察，「題外話，老黃（黃仁勳）真的完全展現社交悍匪的氣魄，相較於去年來台孤單買麻花捲的模樣，都不知道當時心裡有多寂寞」。

貼文一出掀起網友討論，不少人對張忠謀的經歷表示「他就是典型的中華民國裔美國籍，另外一個相近的例子是旅日的王貞治，不過他更厲害沒有拿日本護照，敬佩」、「張忠謀本來就是外省人啊！但他對台灣的認同感和歸屬感是真的很高，反而感覺對大陸人不太信任，之前還聽說台積電完全不錄用大陸大學畢業的，就算是北大、清華也一樣」、「對張爺爺有興趣可以去找一本叫《器識》的書，裡面滿多他的掛」、「感謝孫運璿，現在才有護國神山」、「不重要，他是我偶像，黃仁勳也是」、「仁勳阿伯真的很有型欸」。