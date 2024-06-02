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又一AI大咖來台 蘇姿丰3日發表主題演講、造訪供應鏈

中央社／ 台北2日電
超微執行長蘇姿丰。 圖／AMD提供
超微執行長蘇姿丰。 圖／AMD提供

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台掀起旋風，另一家晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也於昨晚抵台，一下飛機就直奔南港展覽館2館，馬不停蹄準備3日上午將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）開幕主題演講，開啟一週密集行程。

蘇姿丰搭乘私人飛機從美國來台參加COMPUTEX，飛行近11小時後，1日晚間抵達台北松山機場。被問到是否將與黃仁勳見面，她面帶微笑簡短回應「將是一次很棒的會面」，隨即上車趕往南港展覽館2館，停留約一個半小時離開。

COMPUTEX將於4日開展，今年邀請多家科技業高層親自參與，「半導體女王」蘇姿丰將打頭陣演講，於3日上午以「高效能運算邁向AI時代」為題，聚焦AMD及合作夥伴的最新AI（人工智慧）和運算解決方案。

同時，蘇姿丰預計4日造訪代工廠廣達旗下雲達科技攤位，由廣達副董事長兼總經理梁次震、雲達科技總經理楊麒令親自接待，共同揭露雙方最新的AI與資料中心相關進展。

此外，蘇姿丰將於7日出席在大台南會展中心舉辦的南方半導體論壇，與電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖展開AI世紀對談，共同探討人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇，並分享領導經驗與洞見。

由於傳出超微有意斥資逾新台幣50億元在台灣設研發中心，台南、高雄皆積極爭取超微落腳。台南出身的蘇姿丰此次出席南方半導體論壇，是否趁機實際查看環境或討論合作機會，也是關注焦點。

AI 半導體 超微

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