美超微在台擴產…短期內拍板
美超微執行長梁見後昨（1）日被問及是否會與輝達執行長黃仁勳會面，他笑說，「當然會」，並透露AI伺服器供應鏈還是缺料，「而且缺蠻多的，若碰到黃仁勳還會跟他多要一點（GPU）」；至於是否會在台擴產，他直言「是很自然的事」，希望短期就會拍板，強調在台擴充是首選。
梁見後表示，與黃仁勳20幾年前就開始合作，現在合作愈來愈緊密，此行當然會與他見面，也會與台灣供應鏈交流。
梁見後5月初在財報會議透露，若非零組件短缺影響產品出貨量，營收成長還會更高。談及目前AI伺服器供應鏈供給情況，他昨日回應，目前還是缺料，而且缺蠻多的。
美超微目前在台主要生產基地為桃園八德，梁見後出身嘉義，曾說「希望永遠投資台灣」，對於最新在台投資計畫，他昨天表示，過去幾年營運成長還不錯，未來幾年一定會更好，在台灣成立新園區繼續擴產「是很自然的」。至於擴產地點與時程表，梁見後說，得看哪裡有土地、有廠房，希望短期就有好消息，預計幾個月、幾季內就會有，目前在美國、台灣、馬來西亞、歐洲都持續擴充，「有機會的話，台灣是我們的首選」。
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