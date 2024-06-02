美超微CEO談趨勢 液冷AI資料中心...明年爆發

美超微執行長梁見後昨（1）日表示，採用液冷解決方案的AI資料中心滲透率將持續擴大，今年可望由不到1%、大幅成長至15%以上，明年更上看三成，「大家一起來也很好，我們自己達到會更好」。

北科大昨日舉行畢業典禮，並頒授名譽博士給前行政院長沈榮津，表彰其對母校、產業及國家經濟發展的卓越貢獻。

同時，梁見後也出席畢典並發表演講，他以「人與人類的最大利益優化職業生涯」為題，分享創業成功的處事法則，並暢談AI產業前景與趨勢。

美超微梁見後談話重點 圖／經濟日報提供

梁見後說，AI發展才剛開始，這兩、三年AI進步最多，以後進步空間還「很大很大」，就像工業革命從200年前至今，仍繼續延伸發揚光大。

梁見後認為，AI將不只是如工業革命般帶來有形的改變，更將影響無形的教育文化思想，對人類社會產生無止盡的深遠影響，人類發明了AI，必定會掌握AI，AI只幫我們服務，我們不會變成AI的奴隸。

美超微以模組化設計、綠色運算見長。梁見後表示，此行回台演講的主要目的正是「綠色運算」，若全球IT產業全面導入「Direct Liquid Cooling（直接液體冷卻，DLC）」，每年可省下200億美元的電費、相當於200億棵樹可抵銷的碳排量。

梁見後認為，隨著綠色運算發展，將使資料中心成本下降，從這個角度看，液冷散熱比氣冷還要便宜，之所以無法普及的原因有三，品質不夠好、量不夠大、交期太長（約四至12個月）。

梁見後說，今年有些有眼光的企業，看好液冷散熱市場發展，希望今年之內可以推升市占率從1%以下大幅成長至15%，明年希望達到超過20%或30%。