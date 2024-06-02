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美超微：AI就像工業革命 將持續成長

聯合報／ 記者馬瑞璿林薏茹／台北報導
美超微創辦人暨執行長梁見後赴台北科技大學演講。 記者林俊良／攝影
美超微創辦人暨執行長梁見後赴台北科技大學演講。 記者林俊良／攝影

美國晶片大廠輝達市值連番上升，目前已經來到二點六八兆美元，緊追蘋果之後；輝達業績好，帶動供應鏈一起步步高升，其中，美國伺服器大廠美超微就因為緊咬AI商機，今年以來，股價大漲百分之一百七十四，成為美國AI類股的指標股之一，美超微執行長梁見後昨日演講時也表示，他看好AI成長會持續很長一段時間，就像工業革命一般持續演進。

美超微耕耘伺服器市場已久，以往並不搶眼，但自從ChatGPT風靡市場之後，美超微股價從二○二二年底的八十二美元一路狂飆，美超微股價上周五最新收盤價來到七八四點五一美元。

美超微雖是美國公司，卻是由台灣人梁見後創辦。北科大昨舉行畢業典禮，梁見後受邀返校演講，暢談AI前景，他認為，AI發展才剛開始，以後進步空間還「很大很大」，就像工業革命從兩百年前至今，仍繼續延伸發揚光大。

梁見後說，AI將不只是如工業革命般帶來有形的改變，更將影響無形的教育文化思想，對人類社會產生無止盡的深遠影響，人類發明了AI，必定會掌握AI，AI只幫我們服務，我們不會變成AI的奴隸。

梁見後透露，美超微研發綠色運算的契機，來自電影「明天過後」，描述全球暖化帶來的災難，當時他靈機一動，啟發讓每台電腦、伺服器省電的靈感，帶領團隊持續努力耕耘綠色運算二十幾年，才有今天的成績。

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