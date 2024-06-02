台積電股東會四議題聚焦 董座劉德音最後一次主持

台積電（2330）預定4日召開股東常會，將改選十名董事（含七名獨立董事），同時台積電董事長劉德音將於今年股東會後退休，此為其最後一次主持股東常會，總裁魏哲家將接任下屆董事長，當天二人同台對自家公司股票看法、半導體市場趨勢、後續季配息何時再拉高等議題皆為股東關注焦點。

台積電去年12月宣布劉德音不參與下屆董事提名並將於2024年股東大會後退休。台積電「提名及公司治理暨永續委員會」推薦副董事長魏哲家接任下屆董事長，並將以2024年6月下屆董事會選舉結果為主。

台積電股東會概況 圖／經濟日報提供

台積電今年4月宣布十位董事被提名人，包括三位現任董事魏哲家、曾繁城、龔明鑫，四位現任獨立董事彼得‧邦菲、麥克‧史賓林特、摩西‧蓋弗瑞洛夫、拉斐爾‧萊夫，以及三位新的獨立董事候選人，包括烏蘇拉‧ 伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全，列入為下屆董事會的董事候選人，將於6月4日股東常會改選。

依據台積電公布董事候選人名單顯示，台積電董事將減為三席，不過獨立董事將自六席增為七席，台積董事候選人為現任董事魏哲家、曾繁城和龔明鑫，至於女性董事人數則將增為二人。

外界觀察，公司提名三名新的獨立董事包含候選人美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席烏蘇拉‧ 伯恩斯、琳恩‧埃爾森漢斯、林全，代表台積電將強化公司治理。

台積電董事長劉德音在先前新聞稿表示，台積公司董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國；衷心感謝所有董事們的付出與貢獻，也相信台積公司在新一屆董事會的引領之下將持續迎向光明的未來。