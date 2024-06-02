台北電腦展4日登場 科技天王雲集...分享最新趨勢

台北電腦展COMPUTEX 2024將於4日登場，國內外科技巨擘雲集，包括超微執行長蘇姿丰、高通執行長艾蒙、英特爾執行長基辛格、聯發科（2454）執行長蔡力行、美超微執行長梁見後、恩智浦執行副總裁暨技術長Lars Reger、台達研究院院長闕志克等均將上台發表主題演講，加上搶先在2日開講的輝達執行長黃仁勳，以及也將舉行主題演講的安謀執行長Rene Haas，相關談話揭示未來科技圈發展趨勢。

COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於4日至7日在南港展覽館登場，預計有1,500家廠商、使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題。

搶在電腦展活動正式展開之前，黃仁勳將於2日晚間，於台大綜合體育館舉行主題演講，分享AI時代如何帶動全球新產業革命的發展。

COMPUTEX 2024概況 圖／經濟日報提供

這次電腦展將由蘇姿丰擔綱3日上午的開幕主題演講，以「高效能運算邁向AI時代」為題，探討AMD如何攜手策略技術合作夥伴，在資料中心、邊緣及終端使用者設備突破AI與高效能運算領域的極限。

艾蒙則擔任3日下午主題演講的講者，他將剖析推動產業發展迄今的趨勢與技術，更重要的是，這些趨勢與技術將如何在生產力、創造力與娛樂等領域持續前進。艾蒙將與生態系夥伴一同展示使用者可從新一代PC中獲得的AI加速體驗，以及實現這些體驗所需的技術創新。另外，安謀也將在3日近午，由Hass於南港展覽館附近的漢來大飯店，舉行COMPUTEX Arm執行長主題演講。

基辛格將於4日上午發表主題演講，將陳述英特爾最新的AI產品組合如何透過特別設計的平台、安全解決方案與開放式生態系統的支援，在資料中心、雲端、網路與邊緣釋放新的可能性。蔡力行則將於4日下午發表主題演講， 探討先進半導體技術和連接標準如何使AI人工智慧無所不在。