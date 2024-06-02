近日由以色列理工學院、Intuit、康乃爾大學三名研究人員發布ComPromptMized報告，證實針對生成式AI應用的蠕蟲攻擊已經誕生，且可以自我複製並在AI應用間傳播，執行竊取資料、發送垃圾郵件、網路釣魚等惡意攻擊行為。

早在1988年，Robert Tappan Morris向世界介紹第一個電腦蠕蟲，研究指出，若攻擊程式具有強烈的複製與感染特性，會造成大規模危害。而今，這個被命名為Morris II的AI蠕蟲也展示出針對生成式AI應用的感染與攻擊能力。

許多企業將生成式AI功能整合到各種應用程式，例如貨運公司將分配訂單、送貨路線、送貨員管理等服務環節都通過AI進行優化和自動串聯，有效提高送貨效率和服務品質。微軟的Copilot系列產品就結合通訊、寫作、程式與瀏覽等工作情境。

Morris II蠕蟲攻擊對象就是多個AI串聯的代理系統，每個AI模型自動處理輸入並輸出給下一個AI模型，蠕蟲透過自我複製提示方式，讓AI模型接受惡意提示，輸出機敏資料或製作惡意內容，再傳染給下一個AI模型，導致整個代理系統都受感染。

AI蠕蟲出現不只是一種新的AI攻擊方式，更對防護AI應用的思維帶來衝擊，突顯與一般網路攻擊的防護差異，不論是AI模型的特性造成新的攻擊行為，或是防護方法都有可探討之處。

Morris II蠕蟲並利用檢索增強生成（RAG）技術進行設計，RAG技術為解決AI模型做出錯誤的猜測或是幻覺，在AI模型生成回答時引用外部知識庫資料，確保模型輸出正確性，近期成為解決模型幻覺的主要作法之一。但當RAG引用的外部知識庫包含企業機敏資料時，就成為駭客竊取資料的可能管道。

Morris II蠕蟲的簡要攻擊流程分為感染植入階段和傳播階段。在感染植入階段，駭客將惡意提示附加在Email內容，AI模型在解讀內容時就依照惡意汙染提示進行生成受汙染的內容，而服務App將汙染的內容儲存到RAG資料庫，完成感染蠕蟲的動作。在傳播階段時，只要收到需回覆的Email，AI模型可能從RAG資料庫提取被汙染的內容進行回覆，使收到Email的下個AI系統受到感染。

其中，惡意汙染提示分文字與圖片，文字提示方式已在Gemini Pro、ChatGPT 4.0完成攻擊行為，另一種圖片方式是針對LLaVA模型設計並成功執行。LLaVA模型可從圖片解析出提示指令，在圖片中插入提示讓AI模型辨識並執行，研究人員利用這個特性，將惡意汙染指令插入圖片後，進而完成後續的植入步驟。目前此種方式成功率不高，因為圖片要精準插入提示並被辨識完整並不容易，但已呈現出新的攻擊可能性。

Morris II蠕蟲研究中利用LLaVA模型辨識圖像後執行的特性來產生注入攻擊效果，雖然成功率不高，然而圖像注入攻擊的研究卻啟發多種攻擊可能性，例如工廠以AI辨識廠內監控影像以維護操作安全，若受攻擊擾動圖像就會導致辨識錯誤。而LLaVA這類多模態AI模型正發展並導入應用，意味這類攻擊脅將增加，企業將AI使用在可能影響人身安全的情境時，需謹慎並考慮以輔助措施協作。

隨AI模型能力快速增強，可預見多AI串聯的代理系統將愈趨普及，AI擔任的角色功能將日益複雜，目前並未給予過多的權限限制，加上人機協作情境也造成權限管理的複雜程度增加。零信任架構已漸成企業防護重要作法，當此架構出現具備自主性的AI代理系統，且需要多種權限身份時，對於關鍵的授權策略設定是極大挑戰。

為有效防護AI應用免受類似攻擊的影響，首先需加強AI系統內部的安全防護機制，優化AI模型的安全性，加強對外部知識庫的安全管理，以防止惡意資料的注入。企業部署AI代理系統時，應採取零信任概念，限制系統之間的過度信任，加強權限管理和存取控制，確保系統的整體安全。（作者是資策會MIC資深產業分析師）

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