產業追蹤／搶攻Open RAN 二路進擊

Open RAN（Radio Access Network）最初發展目標是擴大Ericsson、Nokia、華為、中興以外的行動通訊設備供應商生態體系，時至今日，達成目標的希望比想像中更具挑戰。

多家研究機構預測，Open RAN可望在2028~2030年時占有RAN市場20%~30%以上，進展不算快，但未來可望逐步取代傳統封閉式RAN架構，尤其在6G世代更將成為主要標準之一。然而，Open RAN的初衷不只是軟硬體介面標準開放，是期望透過開放，引入更多的電信設備供應商（Multi Vendor）以打破少數大廠（Single Vendor）壟斷與箝制。

從目前Open RAN市場觀察，雖有部分商業實績出現，多數仍是實網驗證案或所謂相容產品。但去年底美國AT&T公開至今最大宗5G Open RAN的五年140億美元網路部署訂單，由電信設備大廠Ericsson取得，該案突破Open RAN強調的「Multi Vendor Open RAN」生態架構，而由「 Single Vendor Open RAN」所替代。

台灣Open RAN產業發展兩方向 圖／經濟日報提供

這裡的「 Single Vendor」不是所謂新興SI（System Integrator）系統整合業者，如Mavenir、樂天Symphony、NTT docomo OREX，也非Samsung、NEC、Fujitsu之類的第二梯隊（second tier）系統供應商，等於仍回到如Nokia、Ericsson等傳統全球大型SI主導的局面，雖其中在RU（Radio Unit）及DU／CU（Distributed Unit／ Central Unit）導入少部分第三方合作廠商的產品，對於Open RAN所訴求的供應商多元化仍有相當差距，此舉也將影響未來Open RAN的發展。

無論公網或專網，因終端用戶幾乎無獨立組建與整合能力，需仰賴全球大型SI或區域SI進行系統整合與建置，更重要是後端維護運作能力，電信營運商或終端企業用戶不會希望有問題出現時，還要自己先釐清問題點才找相應供應商負責，有SI的好處是有問題只需找SI即可，省時省力方便。因此Open RAN發展走向需要SI角色的支持。

Open RAN從初期新興軟硬體廠商百家爭鳴，整併演變到今天，形成Mavenir、樂天Symphony、NTT docomo OREX等SI推動產業發展，新興SI因自身規模及技術能量所限，普遍依循Multi Vendor策略，自身著重於軟體及整合能力，同時廣納其他軟硬體供應商加入，形成完善解決方案體系，然至今市場取得依然成效有限，主因相較傳統封閉式架構，仍存在系統穩定性、可靠度及成本問題，且市場普遍信賴傳統大型電信SI。

傳統大型電信SI加入Open RAN雖不見得有額外市場誘因可得，但以傳統營運模式與技術能量涉入Open RAN市場，形成Single Vendor Open RAN的Vendor Lock型態，顯然可維持既有市場，不被新進競爭者瓜分，因此使傳統大型電信SI更積極搶進Open RAN市場。

短中期Open RAN發展雖可能以傳統大型電信SI的Single Vendor為主，然Multi Vendor仍可望在新興SI業者投入下占有部分市場；觀察Mavenir、樂天Symphony、NTT docomo OREX等主要新興SI，除可供應多供應商的整體解決方案，亦強化簡化及彈性部署以提升競爭力。長期而言，隨著Open RAN系統成熟穩定、成本下降及6G標準加持，加上大型營運商因為採用Open RAN系統後的信賴感增加，可望由傳統Single Vendor主導態勢，過渡到新興Multi Vendor的供應體系，逐步翻轉市場，讓Open RAN真正走向開放。

台廠雖擁有5G Open RAN完整軟硬體解決方案能量，但欠缺具規模的SI業者進行整合，且台灣網通大廠多無意進入國際SI領域，仍以供應軟硬體設備與解決方案為主。

未來台灣Open RAN產業發展可從兩個方向延伸，一是鏈結國際SI，透過策略性合作夥伴、入股或合資等參與措施，深化與SI的連結關係，以打入供應體系，共同拓展市場；二是完善自主解決方案，台廠自RU到CU／DU乃至於核網的軟硬體都有所著墨，但競爭力與國際水準仍有差距，如何透過自主技術提升與政府加持，強化產品／系統的穩定性與可靠度，是未來發展目標。（作者是資策會MIC產業顧問）

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