黃仁勳大巨蛋開球！三聲道致詞點名供應鏈夥伴 喊AI時代來臨「台灣就在中心」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日現身台北大巨蛋研華「棒球家庭日」，成為中職史上身價最高的開球嘉賓。他以「國台英語」三聲道幽默致詞，笑說，「這麼多人看我投球很緊張，前晚壓力太大、睡不好，拜託我等下投球的時候，大家眼睛瞇一下，不會太久的」。

黃仁勳現身大巨蛋「龍象大戰」開球，開球儀式由「大師兄」林智勝擔任捕手，黃仁勳抵達現場後，穿上龍隊球團事先準備好的味全龍球衣，背號為象徵輝達創辦年份的「93」號。

黃仁勳開球儀式前致詞時，三聲道切換自如，一開始先以國語說，「我在台灣出生的，可是在美國長大，我的中文在美國學的，所以講得沒有很好，我講一段英文好嗎？我不會說太多」。

接著，黃仁勳以英文說，「我想告訴你們，很感謝你們讓我和輝達，在台灣受到如此熱烈的歡迎，台灣是輝達非常珍貴的夥伴，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、研華（2395）、英業達（2356）、緯創（3231）等好多夥伴，支持我們，與我們合作將近30年」。