蔡明忠談黃仁勳：沒架子有點人來瘋、人際關係典範

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5月26日抵台，近日曾與黃仁勳聚餐的富邦集團董事長蔡明忠透露，黃仁勳「有點人來瘋，沒架子」，對未來具有遠見，且和人之間的距離又可以非常短、十分親切，是發展人際關係的最佳典範。

對於市場傳出，新光金大股東吳東進為爭取股東及公司利益，曾接觸除台新金以外潛在買家，其中包括富邦蔡家在內。蔡明忠表示，「這個我不便說」，同業的事情、市場的事情，他不方便評論。

人工智慧（AI）熱潮來襲，引領市場的AI晶片龍頭輝達動向及執行長黃仁勳一舉一動，成為全球矚目焦點。黃仁勳2日將在台灣大學舉行主題演講，5月26日先行抵台後，與誰碰面、餐敘，均掀起高度話題。

蔡明忠今天受邀出席東海大學畢業典禮，他接受媒體採訪時笑說，「黃仁勳旋風嘛，當然被捲到裡面」。

他提到，沒有和黃仁勳去夜市，因為黃仁勳那天帶去的，都是沒去過夜市，像台積電創辦人張忠謀和廣達董事長林百里，小時候都不在台灣，所以去夜市觀摩，「我是在台灣長大的台灣人」。

蔡明忠形容，黃仁勳沒有架子，性格直話直說，且從待人就可知道其成功原因，黃仁勳不僅對自己的夥伴、親友，甚至對一般陌生人，都十分親切，是發展人際關係的最佳典範。

他透露，首次聽黃仁勳演講，是在幾年前一場台積電舉辦的研討會，「當時我還不知道什麼是GPU（圖形處理器），黃仁勳透過一些影像介紹自駕車，他所描繪的，就是我們現在看到AI的未來」。

蔡明忠表示，在他眼裡，黃仁勳除了有非常遠的見解，和人的距離也非常短，黃仁勳和人交往可以保持很親密的關係，「他就是有點人來瘋」，所以很快能和大家變得熟稔。

蔡明忠在演講時則給予畢業生3點期許，包括學會和自己對話，更了解自己及人生追求的目標；學習與他人相處，秉持真誠及同理心找出與他人最大公約數，發展和諧人際關係；將眼光放大放遠，不僅追求自己好，而是追求社會與地球共好。

蔡明忠說，他大學寢室室友，到現在都還是最要好的朋友，不是因為住同寢室而已，而是在學生時代，交往都很清純、彼此沒有利害關係，所交的朋友真的可以成為一輩子的朋友。