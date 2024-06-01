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黃仁勳登大巨蛋開球 點名這些台灣供應鏈夥伴

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
中華職棒味全龍隊1日賽事在台北大巨蛋擔綱主場，特別邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）到場開球，他也是中職史上身價最高的開球嘉賓。中央社
中華職棒味全龍隊1日賽事在台北大巨蛋擔綱主場，特別邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）到場開球，他也是中職史上身價最高的開球嘉賓。中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日現身台北大巨蛋，穿上味全龍球衣，與研華（2395）嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪，一同為比賽開球，他並現場點名台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、研華、緯創（3231）及英業達（2356），說台灣是輝達珍貴的供應鏈夥伴的家。

研華董事長劉克振也說，研華幫輝達GPU做各種應用，推廣到智慧工廠、智慧醫療、智慧能源等工業領域，今天是台灣兩大強項AI與棒球的結合，身為台灣人，對於台灣能夠孕育這樣影響世界的偉大科技企業家為榮。

台積電 廣達 緯創 英業達 輝達 鴻海 黃仁勳

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