黃仁勳登大巨蛋開球 點名這些台灣供應鏈夥伴

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日現身台北大巨蛋，穿上味全龍球衣，與研華（2395）嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪，一同為比賽開球，他並現場點名台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、研華、緯創（3231）及英業達（2356），說台灣是輝達珍貴的供應鏈夥伴的家。

研華董事長劉克振也說，研華幫輝達GPU做各種應用，推廣到智慧工廠、智慧醫療、智慧能源等工業領域，今天是台灣兩大強項AI與棒球的結合，身為台灣人，對於台灣能夠孕育這樣影響世界的偉大科技企業家為榮。