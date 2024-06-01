快訊

台中集體霸凌畫面曝光！國三生慘遭砸頭、皮帶狂鞭 心碎嬤報警告到底

獨／狄鶯跟夫家人拚了！友人曝她崩潰 孫鵬交律師處理

打鼓打到床上…男牙醫激戰女師37次還拍片 妻怒告判決出爐

富威電力以行動守護台灣海洋生態 參與日月光海洋日聯合淨灘

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
富威電力參與日月光海洋日聯合淨灘活動 。圖/森崴能提供
富威電力參與日月光海洋日聯合淨灘活動 。圖/森崴能提供

森崴能源及其子公司富威電力今（1）日受邀響應2024日月光海洋日聯合淨灘活動，串聯日月光半導體中壢廠、高雄廠、矽品精密、環鴻科技員工及眷屬，與在地居民、日月光供應商、非營利組織及團體等，參與「2024日月光海洋日」聯合淨灘活動。活動號召千人於七個地點同步舉行，一同捲起袖子還給海洋乾淨的海岸，共計清除數噸垃圾。

富威電力是國內最早投入綠電交易的售電業者，致力於為企業提供綠電交易等多元減碳方案。自2021年起，富威電力成為日月光投控的綠電供應夥伴，富威電力表示與日月光投控的合作，建立首次合作集團式綠電採購的重要經驗，截至目前，富威電力共轉供日月光綠電約6萬張憑證，相當於減少3萬公噸二氧化碳排放量。

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，在聯合國世界海洋日的前夕，日月光以淨灘實際行動做表率，期待發揮正向影響力，吸引更多有志民眾參與守護海洋的行動。另外日月光也規劃長期認養海灘，並號召更多企業、團體、員工一起投入環保的行列，共同守護台灣美麗海洋。

富威電力總經理郝遐鵬表示，海洋垃圾不只影響當地居民與景觀，更會造成生態浩劫，富威電力作為能源永續解決方案的提供者，需要對環境有所貢獻，除了母公司森崴能源每年至少2次的淨灘活動，並積極響應價值鏈內夥伴的永續行動，今年已是連續第二年響應日月光環保永續基金會舉辦之淨灘活動，以實際行動展現「SDG14永續海洋與保育」與「SDG17建立多元夥伴關係」。

聯合國訂定每年6月8日為世界海洋日，森崴能源及其子公司富威電力長期投入淨灘活動，2022年8月更向新北市府登記認養石門尖子鹿站的東北角海岸線，常態性守護海岸線，結合各界力量提升國人對海洋生態的重視。

日月光 環保 生態 綠電

延伸閱讀

u故事／海邊接力賽 瘋媽的淨灘旅程

小校大志向！南市錦湖國小將連4年赴澎湖東吉島淨灘

高鐵員工「集拾行垃」淨灘 清出上千公斤海廢

核電屬於綠電嗎？ 準經濟部長郭智輝：是「乾淨能源」

相關新聞

美超微梁見後：會與黃仁勳會面 供應鏈仍缺料還會多要GPU

北科大1日舉行畢業典禮，美超微（Super Micro）執行長梁見後受邀返校演講，對於是否會與輝達（NVIDIA）執行長...

美超微衝刺液冷技術 梁見後：明年市占拚20至30%

美超微研發「綠色運算」成為全球AI伺服器大廠，創辦人梁見後今天重返母校北科大演講，分享布局綠色運算的契機與創業的心路歷程...

COMPUTEX電腦展聚焦AI 3大亮點搶先看

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日舉行，今年大會以「AI串聯、共創未來」（Connecting...

用一個經濟思維掌握商業眉角 美超微、聯電拚「比較優勢」

美超微敢走跟廣達、英業達等大廠不一樣的路，這背後的關鍵商業思維，就是比較優勢。

超微轉單三星3奈米「想威脅台積電」？陸行之曝蘇姿丰盤算：2風險不注意恐重蹈覆轍被玩死

韓國媒體日前報導，超微(AMD)執行長蘇姿丰在比利時舉行的imec ITF World 2024會議上暗示，在比利時舉行的一場會議上暗示，將在新一代產品採用三星的3奈米製程技術。

鴻海股價飆升近七成「直逼200元大關」！黃仁勳深化與鴻海合作 將為劉揚偉帶來哪些助力？

鴻海（2317）將在本周五（31日）舉行股東會，公司今年股價累計至周四為止已經大漲近七成，最高站上186元，距離200元大關愈來愈近，這都是拜AI伺服器業務的強勁成長所賜，特別是與黃仁勳的輝達（Nvidia）的相關合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。