快訊

台中集體霸凌畫面曝光！國三生慘遭砸頭、皮帶狂鞭 心碎嬤報警告到底

獨／狄鶯跟夫家人拚了！友人曝她崩潰 孫鵬交律師處理

打鼓打到床上…男牙醫激戰女師37次還拍片 妻怒告判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美超微梁見後：明年液冷AI資料中心市占率上看30％

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

北科大1日舉行畢業典禮，美超微執行長梁見後受邀返校演講，暢談AI前景，他認為，採用液冷解決方案的AI資料中心滲透率將持續擴大，今年可望由不到1%、大幅成長至15%以上，明年更上看三成，「大家一起來也很好，我們自己達到會更好」。

梁見後畢業於北科大前身臺北工專電機工程科，曾任母校助教，2011年獲頒北科大名譽工學博士，此次為睽違13年返校演講，以「人與人類的最大利益優化職業生涯」為題，與學弟妹分享創業成功的處事法則，並暢談AI產業前景與趨勢。

梁見後說，AI發展才剛開始，這兩、三年AI進步最多，以後進步空間還「很大很大」，就像工業革命從200年前至今，仍繼續延伸發揚光大。

梁見後並認為，AI將不只是如工業革命般產生「有形」的改變，更將影響「無形」的教育文化思想，對人類社會有無止盡的深遠影響，人類發明了AI，必定會掌握AI，AI只幫我們服務，我們不會變成AI的奴隸。

美超微以模組化設計、綠色運算見長，成為全球AI伺服器大廠。梁見後表示，若全球IT產業全面導入「Direct Liquid Cooling（直接液體冷卻，DLC）」，每年可省下200億美元的電費、相當於200億棵樹可抵銷的碳排量。

梁見後認為，隨著綠色運算發展，將使資料中心成本下降，從這個角度來看，液冷散熱比氣冷還要便宜，之所以一直無法普及的原因主要有三，品質不夠好、量不夠大、交期太長（約4至12個月）。

梁見後也於典禮上致贈北科大AI伺服器10台，用於擴充北科大高速運算資源，挹注推動AI人才培育與研發產學的能量。

AI 北科大

相關新聞

美超微梁見後：會與黃仁勳會面 供應鏈仍缺料還會多要GPU

北科大1日舉行畢業典禮，美超微（Super Micro）執行長梁見後受邀返校演講，對於是否會與輝達（NVIDIA）執行長...

美超微衝刺液冷技術 梁見後：明年市占拚20至30%

美超微研發「綠色運算」成為全球AI伺服器大廠，創辦人梁見後今天重返母校北科大演講，分享布局綠色運算的契機與創業的心路歷程...

COMPUTEX電腦展聚焦AI 3大亮點搶先看

2024台北國際電腦展（COMPUTEX）將於6月4日至7日舉行，今年大會以「AI串聯、共創未來」（Connecting...

用一個經濟思維掌握商業眉角 美超微、聯電拚「比較優勢」

美超微敢走跟廣達、英業達等大廠不一樣的路，這背後的關鍵商業思維，就是比較優勢。

超微轉單三星3奈米「想威脅台積電」？陸行之曝蘇姿丰盤算：2風險不注意恐重蹈覆轍被玩死

韓國媒體日前報導，超微(AMD)執行長蘇姿丰在比利時舉行的imec ITF World 2024會議上暗示，在比利時舉行的一場會議上暗示，將在新一代產品採用三星的3奈米製程技術。

鴻海股價飆升近七成「直逼200元大關」！黃仁勳深化與鴻海合作 將為劉揚偉帶來哪些助力？

鴻海（2317）將在本周五（31日）舉行股東會，公司今年股價累計至周四為止已經大漲近七成，最高站上186元，距離200元大關愈來愈近，這都是拜AI伺服器業務的強勁成長所賜，特別是與黃仁勳的輝達（Nvidia）的相關合作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。