美超微梁見後：明年液冷AI資料中心市占率上看30％

北科大1日舉行畢業典禮，美超微執行長梁見後受邀返校演講，暢談AI前景，他認為，採用液冷解決方案的AI資料中心滲透率將持續擴大，今年可望由不到1%、大幅成長至15%以上，明年更上看三成，「大家一起來也很好，我們自己達到會更好」。

梁見後畢業於北科大前身臺北工專電機工程科，曾任母校助教，2011年獲頒北科大名譽工學博士，此次為睽違13年返校演講，以「人與人類的最大利益優化職業生涯」為題，與學弟妹分享創業成功的處事法則，並暢談AI產業前景與趨勢。

梁見後說，AI發展才剛開始，這兩、三年AI進步最多，以後進步空間還「很大很大」，就像工業革命從200年前至今，仍繼續延伸發揚光大。

梁見後並認為，AI將不只是如工業革命般產生「有形」的改變，更將影響「無形」的教育文化思想，對人類社會有無止盡的深遠影響，人類發明了AI，必定會掌握AI，AI只幫我們服務，我們不會變成AI的奴隸。

美超微以模組化設計、綠色運算見長，成為全球AI伺服器大廠。梁見後表示，若全球IT產業全面導入「Direct Liquid Cooling（直接液體冷卻，DLC）」，每年可省下200億美元的電費、相當於200億棵樹可抵銷的碳排量。

梁見後認為，隨著綠色運算發展，將使資料中心成本下降，從這個角度來看，液冷散熱比氣冷還要便宜，之所以一直無法普及的原因主要有三，品質不夠好、量不夠大、交期太長（約4至12個月）。

梁見後也於典禮上致贈北科大AI伺服器10台，用於擴充北科大高速運算資源，挹注推動AI人才培育與研發產學的能量。