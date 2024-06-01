日月光海洋日 串聯22家供應鏈夥伴1600人守護海岸線

日月光投控為響應6月8日聯合國世界海洋日，今(1)日上午於全台7個地點，號召22家供應鏈夥伴，邀請在地居民、非營利組織、環保團體等，共1600人聯合淨灘，總計共清除2.8噸垃圾，包括可回收1.6噸、不可回收1.2噸。

日月光投控今在日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村帶領下，邀請日月光半導體高雄廠、中壢廠、矽品精密、環旭電子台灣子公司環鴻科技員工及眷屬共同參與。

7處淨灘地點包括台北石門風箏公園、桃園草漯沙丘大園潮音海觀景步道、台中松柏南堤、松柏港北堤沙灘、高雄旗津海灘、高雄西子灣、澎湖馬公市五德里沿海沙灘。

台北石門風箏公園部分，響應的夥伴有關係企業宏璟建設、日月光潛水隊隊員和一般社會大眾等150人，並特別邀請供應商像是綠電夥伴富威電力、泓德能源，以實際的行動關懷臺灣這片土地及海洋，守護地球海洋生態及環境。

日月光海洋日除邀請各單位、供應商及民眾共同參與之外，今年也持續辦理「日月光海域守護計畫」，並號召70多位民眾及企業員工參與潛水員培訓，為「日月光環保潛水隊」增添新血，並於每月進行淨海及淨灘活動，持續投入海洋保護，維護生物多樣性的發展。

汪渡村表示，舉辦海洋日淨灘，最大的目的就是要發揮正向的社會公益能量，喚起民眾對海洋守護的意識，希望透過這活動整合供應商及其他團體的力量來實踐對海洋環境的重視。

他表示，日月光在永續的議題上是從多方面著手，像是在減塑議題上，則是收集廢料後製造出實用、大家喜歡的用品，像是今天幫各位貴賓準備了萬用掛繩，從吊帶或是墊片，都是從廢塑料再回收產製。

全台各個場次的海洋日也各有特色，例如台北場邀請日月光環保潛水隊隊員共同參與淨灘；中壢場邀請桃園市政府環境保護局協辦，並由中壢區復華里、復興里、中原里、興華里共4里里民、草漯沙丘地質公園導覽團隊及北港海岸巡護隊，共同維護珍貴的沙丘景觀。