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美超微衝刺液冷技術 梁見後：明年市占拚20至30%

中央社／ 台北1日電
美超微創辦人暨執行長梁見後。（記者林俊良／攝影）
美超微創辦人暨執行長梁見後。（記者林俊良／攝影）

超微研發「綠色運算」成為全球AI伺服器大廠，創辦人梁見後今天重返母校北科大演講，分享布局綠色運算的契機與創業的心路歷程。展望產業發展，他看好液冷散熱技術，預期將攜手下游廠商推廣，希望明年市占達到20%至30%。

北科大今天舉行畢業典禮，頒授名譽博士予開發金控副董事長沈榮津。同時，美超微電腦（Super MicroComputer）創辦人梁見後睽違13年返校演講，與2400名即將畢業的學弟妹，分享他創業成功的處事法則。

梁見後2011年獲頒北科大名譽工學博士，與輝達創辦人黃仁勳、超微董事長蘇姿丰並列「矽谷台裔AI三巨頭」。

1978年，梁見後自北科大前身台北工專電機工程科畢業後，曾任北科大助教，後赴美國德州大學阿靈頓分校攻讀碩士。1993年他於矽谷創辦美超微，2007年公司在那斯達克掛牌，以「模組化設計」與「綠色運算」特色成為全球AI伺服器大廠，市值達數百億美元。

梁見後今天發表專題演講，分享創業歷程自嘲，古書上寫著「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」，但實情是「數十寒暑日以繼夜，一舉再舉無人知」，撐過幾十年後，現在稍微有點成就，過去幾年發展技術領先產業界，也透過和台灣產業合作造就競爭力。

梁見後提到，他研發綠色運算的契機，來自無意中看到描述氣候災害的電影「明天過後」，啟發他希望讓每台電腦都能省電的靈感，如果全球IT產業全面導入「綠色運算」，就能省下龐大的電費和驚人的減碳量。讓科技不僅幫助公司成長，更為人類與環境創造價值。

他也看好，液冷散熱（liquid cooling）技術的潛力，預估攜手下游廠商推廣，希望今年之內可以推升市占從1%以下大幅成長至15%，明年希望達到20%至30%。

隨後，梁見後致贈10台AI伺服器，由北科大校長王錫福代表受贈，用以擴充高速運算資源，挹注北科大推動AI人才培育與研發產學的能量。

典禮上，沈榮津獲頒北科大名譽工學博士。沈榮津與梁見後同樣於1978年畢業自台北工專電機工程科，為同期助教。沈榮津之後於經濟部工業局服務，歷任經濟部長、行政院副院長等職。

AI 北科大 超微

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