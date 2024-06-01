美超微梁見後：會與黃仁勳會面 供應鏈仍缺料還會多要GPU

北科大1日舉行畢業典禮，美超微（Super Micro）執行長梁見後受邀返校演講，對於是否會與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會面，梁見後笑說，「當然會」；他並透露AI伺服器供應鏈還是缺料，「而且缺蠻多的，若碰到黃仁勳還會跟他多要一點（GPU）」。

被問及是否會與黃仁勳會面，梁見後表示，雙方合作從20幾年前開始，現在的合作也越來越緊密，當然會見面。

梁見後上（5）月初在財報會議上透露，若非零組件短缺影響產品出貨量，營收成長還會更高。談及目前AI伺服器供應鏈供給情況，他則回應，目前還是缺料，而且缺蠻多的，他並看好AI成長會持續很長一段時間，就像工業革命一般持續演進。