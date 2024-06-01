COMPUTEX大咖親臨助陣 代工廠卡位AI伺服器商機

台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6月4日開幕，筆電代工廠廣達及板卡廠技嘉將展出人工智慧（AI）伺服器及散熱解決方案，並請來全球半導體三巨頭輝達、超微及英特爾高層親臨攤位站台，宣示合作關係緊密。

廣達旗下的雲達科技（QCT）是AI伺服器產業的重要供應商之一，包括超微（AMD）及輝達（NVIDIA）皆相當看重，已有多年合作經驗。

雲達在今年COMPUTEX規劃將展出採用AMD EPYC處理器、NVIDIA Grace Blackwell超級晶片的QCTQuantaGrid伺服器，以及配備AMD Instinct MI300系列加速器的QCT AI整合解決方案、配備NVIDIA NVLink-C2C的NVIDIA機櫃級系統。

此外，雲達擬於6月4日在COMPUTEX展區攤位舉辦媒體聚會，由AMD董事長暨執行長蘇姿丰、廣達副董事長兼總經理梁次震、雲達科技總經理楊麒令，共同揭露雙方最新的AI與資料中心相關進展。

業界人士透露，雲達也將在6月5日邀請輝達執行長黃仁勳造訪攤位，由廣達董事長林百里親自接待，雙方將談及AI、5G和雲端解決方案相關成就及願景，但雲達並未證實相關行程。

另外一個展場焦點是主機板與顯示卡廠技嘉，將以「運算速進世代」為主題，在COMPUTEX展出超過150件產品及解決方案；今年攤位不僅是技嘉歷年最大規模，也是今年COMPUTEX單一品牌最大展示空間。

技嘉將在攤位展出最新可搭載B100、B200等繪圖處理器（GPU）的高密度伺服器，也會在現場展示先進冷卻技術，包含直接液體冷卻及浸沒式液冷。

除了展示用於AI模型訓練的運算力，技嘉也藉由工業電腦演繹，將成熟的AI模型帶入生活的應用場景。技嘉今年在COMPUTEX攤位將打造零售酒吧場域，展示不同尺寸的Panel PC，結合AI辨識及大數據分析。

而技嘉現場的AI內容體驗區，將展示包括NVIDIAACE虛擬人物技術，和ChatRTX聊天機器人在內的多種最新AI應用與即時互動。

電腦展期間最大的熱點是業界傳出，技嘉將成為今年COMPUTEX半導體三巨頭唯一全數造訪的品牌廠。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）預計6月4日COMPUTEX開展日上午前往技嘉攤位，AMD董事長暨執行長蘇姿丰將於當天下午造訪，輝達執行長黃仁勳預計6月5日為技嘉站台。

另一家筆電代工廠仁寶旗下伺服器團隊，將在COMPUTEX展出AI、繪圖處理器（GPU）等相關產品，宣示發展AI技術的決心。

緯創今年則透過旗下緯穎進軍COMPUTEX，展出整機櫃AI運算解決方案，以及先進液冷技術。

除了代工廠之外，筆電品牌廠宏碁、華碩及微星也將在COMPUTEX展出AI PC（人工智慧個人電腦）產品。

華碩、宏碁日前皆已推出首款搭載高通SnapdragonX系列晶片的AI筆電，並導入微軟Windows 11作業系統的Cocreator、回顧、即時字幕等多項AI新功能。

美系外資分析，AI PC今年滲透率僅2%，預估到2028年將達85%；AI PC平均單價今年可提升7.5%，預估到2027至2028年也可提升2%至3%，對品牌廠或代工廠的營收、獲利都有一定程度的幫助。

另外，佳世達集團旗下工業電腦廠友通也將參加COMPUTEX，首次展示未來AI智慧節能充電樁概念機，內建大型語言模型（LLM），並開發節能平台，可降低AI工作負載，提升能源使用效率。