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00939首次換股結果出爐 18檔成分股更換3日生效

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一台灣高息動能ETF（00939）首次換股結果出爐，臺灣指數公司5月31日公布00939所追蹤特選臺灣上市上櫃高息動能指數的成分股定期審核結果，成分股納入和刪除的變動將自2024年6月3日起生效。

00939這次新增成分股18檔，包括：統一、遠東新、東元、正新、中華、長榮鋼、中華電、長榮航、慧洋-KY、玉山金、台灣大、智易、貿聯-KY、遠傳、中租-KY、上海商銀、亞翔、至上。刪除的18檔成分股為：川湖、鴻海、佳世達、英業達、瑞昱、台光電、聯發科、文曄、欣興、景碩、緯創、瑞鼎、天鈺、中光電、頎邦、緯穎、矽創及南電。

00939所追蹤的特選臺灣上市上櫃高息動能指數著重企業的經營能力與配息水準，自上市櫃市值前250大企業中篩選出40檔高股息股。這次成分股調整呈現電子類股減少、傳產金融類股增加的態勢。

中光電 長榮航

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