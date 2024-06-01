中華電股東會／拍板配發4.758元股息 會議耗時14.75小時

電信龍頭中華電信（2412）5月31日舉行股東會，費時逾12個小時「才」通過盈餘分配案，每股配發4.758元現金股利，並通過修改公司章程，最後中華電信股東會總共開了14個小時又45分鐘，董事長郭水義在半夜23點45分宣布散會，蟬聯每年上市櫃公司最長股東會紀錄，未突破當年開到半夜23點57分的歷史紀錄。

過去中華電信每年股東會都是九個小時起跳的馬拉松式股東會，更曾歷時14個小時才結束，為台灣上市櫃公司罕見，今年中華電信股東會自早上9點開始，員工股東登記輪番發言，直到晚上9點多「才」通過盈餘分配案。

中華電信股東會通過修改公司章程，刪除營業項目的「第三方支付服務業」、「發電業」，並通過調升員工酬勞比例為2%至5%，

中華電信去年每股稅後純益4.76元，營收、獲利超越財測且創六年新高，每股配發4.758元現金股利，共將發出369億元，盈餘分配率99.96%，中華電信今日上漲2元，收128元，現金殖利3.7%。

中華電信指出，2024年股東會通過盈餘分配率幾乎百分百，未來將維持穩定股利政策。