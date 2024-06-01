許勝雄交棒陳瑞聰 拚AI商機 仁寶喊3年內追上

仁寶創辦人許勝雄昨天卸下董事長一職，順利完成傳承交棒計畫。昨股東會改選董事，會後全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長，並由Anthony Peter Bonadero接任總經理，陳瑞聰昨日說，仁寶最大遺憾，就是在這一波伺服器和AI伺服器趨勢中，落後同業很多。

創辦人許勝雄昨天也期許新任董事及經營團隊，以企業永續為念，秉持「創新、和諧、超越」精神。他透露，自己下一階段主要工作，就是投入慈善基金會、關懷社會。

針對產業面，許勝雄表示，AI已是熱門名詞，相信AI在未來十年內，會改變很多運作機制，可提升人類生活品質，並為相關管理及應用技術產生更多效益。

接下董座棒子的陳瑞聰在台灣資通訊產業累積逾四十年經驗，擔任仁寶副董事長及策略長期間，長期指導公司策略發展，並積極布局仁寶多元化業務及智慧醫療事業。

他還指出，輝達執行長黃仁勳三十日夜宴科技大老，電子五哥高層都參加餐敘，卻獨漏仁寶，坦言感觸很深、看了心裡很有感。

陳瑞聰說，自己三十幾年前就與黃仁勳熟識，仁寶將全力衝刺AI伺服器業務，力拚三年內迎頭趕上。

未來的決策與資源將集中在AI伺服器，併購目標與策略亦將聚焦此領域，陳瑞聰說，將與新任總經理一同努力，更積極布局雲端服務供應商（CSP）大客戶，目標成為AI伺服器前三大廠商。

仁寶新任總經理Anthony Peter Bonadero自二○○九年加入仁寶，在仁寶的管理資歷超過十五年，二○一八年起選任為仁寶董事，加入仁寶前曾服務於美商戴爾電腦多年，升任總經理前則是仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總，並擔任PC事業群的最高主管。

陳瑞聰認為，新總經理在業務開發、客戶關係、企業創新事務推動上多有建樹。未來將由他帶領經營團隊進一步發揮競爭優勢，積極朝向下一個里程碑邁進。