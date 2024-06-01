宏碁：生成式AI 每波商機都會跑第一

經濟日報／ 記者吳凱中／桃園報導

PC品牌大廠宏碁（2353）昨（31）日舉行股東會，面對AI PC浪潮，宏碁董事長暨執行長陳俊聖強調，這一波生成式AI帶來的軟、硬體發展商機中，宏碁都會跑在第一波，但宏碁看重的是應用和商業模式發展，旗下各子公司已布局智慧交通、家電、醫療或資安等AI應用。

宏碁2023年在PC市場庫存調整下，營收降至2,413億元，稅後淨利49.3億元，每股純益（EPS）達1.64元，股東會通過每股發放現金股利1.6元。

隨著PC產業今年重回正軌，年出貨量有望重回疫情之前水準。陳俊聖認為，PC產業目前已經沒有庫存干擾的問題，而且有新應用刺激下，這是樂觀的地方。

至於AI PC，陳俊聖重申接下來浪潮會一波接一波，宏碁每一波都會站在浪頭上。微軟已經籌組「Copilot+ PC」生態圈，包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等晶片廠，接下來會陸續推出AI PC晶片。而晶片一出來，各大品牌廠就會推出相對應的產品，頂多差個1、2周。

陳俊聖表示，生成式AI帶來的發展機會很龐大，AI PC只是其一，宏碁同時在生成式AI軟體、硬體及應用面，甚至是安全性、健康等許多領域皆有布局 。

陳俊聖指出，這波生成式AI浪潮，台灣因為硬體比較強，大家都把注意力聚焦在半導體、伺服器或AI PC等硬體上，但真正最具價值是接下來的應用和商業模式發展。

陳俊聖分析，宏碁這幾年積極培養小金虎，包含子公司宏碁智通聚焦智慧交通、宏碁智醫鎖定智慧醫療、宏碁智新推出空氣清淨機等白色家電、宏碁資訊提供資安解決方案等，未來AI會導入這些相關應用，有機會發展出各種新商業模式。

AI 宏碁資訊 陳俊聖

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