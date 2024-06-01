仁寶交棒 陳瑞聰掌大旗 拚三年內躍居前三大廠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
仁寶昨天舉行股東會，董事長許勝雄（左二）宣布交棒，轉任集團總裁，將由副董事長陳瑞聰（右二）接任董事長，總經理由Anthony Peter Bonadero（右一）接任。 記者曾吉松／攝影
仁寶昨天舉行股東會，董事長許勝雄（左二）宣布交棒，轉任集團總裁，將由副董事長陳瑞聰（右二）接任董事長，總經理由Anthony Peter Bonadero（右一）接任。 記者曾吉松／攝影

代工大廠仁寶（2324）昨（31）日召開股東會，全面改選董事，許勝雄交棒，由副董事長陳瑞聰升任董座；有感於仁寶在AI伺服器領域落後同業，陳瑞聰一上任即喊出將「全速前進、迎頭趕上」，併購策略也將聚焦AI伺服器領域，目標三年內成為前三大廠。

仁寶昨日股東會改選共15席董事，會後董事會推舉副董事長陳瑞聰接任董座，金仁寶集團董事長許勝雄正式完成傳承交棒計畫，總經理則由仁寶子公司Auscom Engineering執行副總Anthony Peter Bonadero接任。

仁寶股東會重點 圖／經濟日報提供
仁寶股東會重點 圖／經濟日報提供

陳瑞聰在股東會後受訪時表示，仁寶最大遺憾是在這波伺服器跟AI伺服器領域，確實落後同業很多，坦言看到輝達執行長黃仁勳邀約的晚宴，電子四哥都到齊，仁寶卻未在其中，內心很有感。

談及未與黃仁勳會面，陳瑞聰坦言對此「感到遺憾」，他說，早期在PC時代，仁寶也與輝達很熟，AI PC方面也是早期研發夥伴，雖然AI伺服器未在策略夥伴行列，將力拚短時間內扭轉這個局面。

展望未來，陳瑞聰表示，目前已設下兩大目標，第一為三年內在AI伺服器事業方面迎頭趕上，投入產品、業務開發及全球布局，若要進入美系雲端服務供應商（CSP）供應鏈，仁寶也必須在美國自建產能，很快就會展開布局，積極打造更強韌的團隊。

第二則是瞄準車用電子、5G通訊、智慧醫療及再生醫療等領域布局。陳瑞聰說，過去幾年在這些領域下了很大的功夫，未來會在現有基礎上、積極強化。

陳瑞聰指出，這幾年伺服器事業已建構超過600人的研發團隊，未來會加強補足AI伺服器研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向。

陳瑞聰認為，AI伺服器市場才剛剛起飛，未來五至七年商機還是很大，宣示仁寶將全速前進，投入更多資源，目標成為產業前三大廠商。

仁寶今年初宣布啟動的「掠奪式成長」策略，也將瞄準AI伺服器發動。陳瑞聰說，未來在併購方向與策略上，將全力集中資源在AI伺服器，如尋求更多併購機會或國外合作夥伴，切入水冷系統等新技術。

Anthony Peter Bonadero則說，仁寶在AI伺服器上還有很長一段路要走，未來幾年AI伺服器市場將快速變化，會投入更多資源，有信心不只能迎頭趕上，還能成為該領域的前三大領導廠商。

AI 仁寶 伺服器

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