鴻海：AI伺服器 下個破兆產品

鴻海昨天舉行股東常會，董事長劉揚偉特意提到與輝達創辦人黃仁勳餐敘，「大家都有看到，我們的夥伴關係非常緊密！」

鴻海將由製造服務轉型為平台解決方案服務，在智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台的發展，都會建立在幾十年來所累積的零組件、模組、系統組裝、IC及軟體的技術能力，並以生成式AI工廠作為助力，發展三大平台所需要的各項解決方案，未來也會和輝達共同開發下世代AI和機器人的生產系統。

針對AI產業，劉揚偉強調，現階段還在初期快速成長的階段，有些調研機構預測AI產業在未來七到八年內，就會有超過一兆美元的規模，其中硬體超過一半，這部分也會是鴻海未來成長的主要動能之一。公司今年AI伺服器營收成長將超過四成，在整體伺服器的營收占比也會達到四成以上。隨著AI需求的增長，AI伺服器很快會成為鴻海下一個兆元營收的產品。

劉揚偉指出，鴻海有五大競爭力，包括研發能力、高度數位化製造平台、垂直整合、緊密客戶關係和全球布局。

「調查機構預測AI產業未來七至八年會有超過一兆美元，昨天我聽到黃仁勳提到，整個AI產業未來會超過一百兆美元。」劉揚偉笑咪咪地說，這方面是鴻海可發揮、也是未來成長主要動能之一，鴻海將跟輝達共同發展AI軟硬體。

劉揚偉說，今年股東會鴻海也特別把鴻海在輝達GTC展上，所展出的伺服器搬到現場，鴻海為了做到軟硬整合最佳化，今年會在高雄設立AI效能實驗室，進行系統化分析。過去鴻海最大產品線就是手機，約二點五兆元，「下一個可能超過兆元產業就是AI伺服器。」

不只劉揚偉，昨日宏碁股東會上，董事長陳俊聖也重申生成式AI今年成為熱門話題，他認為AI PC僅是其中之一，未來在包括軟體、硬體、安全、健康等許多領域，宏碁都會扮演要角、積極多元布局，未來致力於跑在第一波，確保站在勢頭上。

陳俊聖說，宏碁的任務是銜接人類與科技技術，將新科技迅速帶到市場，他認為AI PC是一個介入AI應用的一個載具，但真正核心價值是商業模式。

雖然陳俊聖昨未強調與黃仁勳的關係，但他下周卻會和AMD董事長暨執行長蘇姿丰對談，探討科技、AI與半導體生態鏈的新機遇。

陳俊聖表示，台灣因為硬體較強，大家都把注意力聚焦半導體、伺服器或AI PC等硬體，但這波生成式AI浪潮就像上世紀末的網際網路（Internet），一開始也是從硬體先發酵，真正具價值是接下來的應用和商業模式發展，綜觀全世界幾家市值最高的公司，都是利用網際網路，發展出新商業模式。