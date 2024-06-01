鴻海AI伺服器 拚新兆元事業 董座劉揚偉看好需求快速成長

鴻海（2317）昨（31）日舉行股東會，董事長劉揚偉指出，今年AI伺服器營收成長幅度將超過四成，預計2025年相關事業業績超過1兆元，成為鴻海新的兆元業務，有望帶動明年鴻海集團營收突破7兆元、創下新高紀錄。

2023年儘管有高通膨等因素影響，但鴻海營收仍繳出6.16兆元，為歷年次高成績，每股純益（EPS）達10.25元，創16年來新高，昨天股東會通過發放每股5.4元現金股利。鴻海昨天股價收172元，下滑4.5元。

鴻海股東會重點摘要 圖／經濟日報提供

鴻海2023年伺服器事業業務營收突破兆元，在全球市占率近四成。其中近3,000億元規模來自AI伺服器，占比約三成。

針對AI產業，劉揚偉表示，現階段還在初期快速成長的階段，有些調研機構預測AI產業在未來七到八年內，就會有超過1兆美元的規模，其中硬體就超過一半，這部分也會是鴻海未來成長的主要動能之一。

劉揚偉預估，今年AI伺服器營收成長將超過四成，在整體伺服器的營收占比也會達到四成以上。隨著AI需求的增長，AI伺服器很快會成為鴻海下一個兆元營收的產品。

鴻海最大業績來自智慧手機，營收約達2.5兆，零組件及伺服器業務都各突破1兆。劉揚偉表示，輝達（NVIDIA）新推出的GB200供不應求，在其龐大需求下，看好鴻海AI伺服器2025年營收將突破兆元，帶動集團整體營收登上7兆元大關。

在其他事業方面，跨界休旅電動車Model B預計第4季進入量產準備，今年底到2025年初接受預訂；半導體領域上，鴻海集團在AI伺服器應用半導體已有成果，自行研發設計功率和類比晶片已供應給伺服器客戶，出貨量預期逐季增加。

針對智慧工廠，劉揚偉指出，鴻海集團持續布局機器人整合AI的智慧工廠方案，目標打造完全無人化的工廠、導入AI機器人。

劉揚偉透露，鴻海集團將與輝達合作生產AI機器人系統，一同合作軟硬體解決方案，鴻海也將在高雄設立AI效能實驗室。

鴻海受惠AI伺服器業務大幅成長，躍升今年台股新飆股，小股東大讚董事長劉揚偉經營有方，期盼在劉揚偉任內，能讓鴻海股價攻上500元大關。對此，劉揚偉回應，自己一直覺得把公司經營好，股價自然會反映。