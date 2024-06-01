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美八科技巨擘揪團 較勁輝達

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

輝達（NVIDIA）晶片與軟體獨霸AI生態系之際，英特爾（Intel）、超微（AMD）等八大對手繼續「揪團」對抗輝達，最新行動為合力開發新的產業標準「超加速器連結」（UALink）技術，希望促成資料中心級AI與高效運算（HPC）之間的高速低延遲互聯效能，挑戰輝達的霸主地位。

英特爾、超微、博通、思科、Google、慧與科技、Meta及微軟等美國八大科技巨擘將共組UALink推廣團隊，攜手開發UALink，為資料中心內的繪圖處理器（GPU）互聯技術，對抗輝達的NVLink技術。

UALink以乙太網路為基礎，將為許多AI加速器晶片的擴大規模連結，創建開放生態系，運用開放協定促成加速器晶片之間的有效通訊，並能輕易擴增單一伺服器機櫃內的加速器晶片數量。

AI 晶片 輝達

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