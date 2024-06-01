談夏普營運 鴻海扮更積極角色

日本夏普（Sharp）虧損拖累鴻海集團獲利，未來轉型方向引起股東關注，鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（31）日表示，鴻海認列夏普虧損將結束，未來不會認列夏普更大規模虧損，預期夏普新一屆的董事與經營團隊上，「鴻海會扮演更積極的角色。」據了解，最快6月上旬夏普將公布董事候選名單。

夏普旗下大阪堺工廠（SDP）大尺寸面板虧損連連，讓大股東鴻海今年首季認列夏普損失105億元。

從產業面來看，劉揚偉分析，當初夏普投入面板產業，有其時機與選擇上的原因；當時選擇面板，從當初環境來看，是沒錯的。

劉揚偉說，後來市場轉變，夏普在相關應對處理上不夠快，所以一直到最近才做了一些處置。堺工廠目前規劃轉型AI數據中心。劉揚偉表示，像是以前面板生產時，夏普簽了大規模的電力長期合約，不過因為沒有生產，所以電費就變成浪費。轉型成數據中心後，將會產生大量的電力需求，而穩定的電力供應，就成為優點。