企業生日快樂／南茂培養專業講師 傳承關鍵技術

「爽朗、直率」是業界人士對南茂（8150）董事長鄭世杰的主要印象，他總能以幽默方式闡述自己的觀點和看法，也因此在產業界有眾多的朋友。其實鄭世杰在創業時一度有著「脾氣火爆」性格，在經歷公司陷入艱困的營運後，有菱角的個性才逐漸圓滑、圓融。

挺過經營低谷時期，加上持續推進公司的研發技術和製程進展，業績持續成長，鄭世杰也不忘回饋母校成功大學，先後以個人資金捐款給系上之外，還贊助系上招攬優秀清寒學生就讀及提供研究生獎學金，不遺餘力協助系上事務推動與發展，2006年成大創校75周年時獲選為「國家經濟建設有功」校友，並在2016年獲選為105學年度成大校友傑出成就獎的殊榮。

鄭世杰重視人才是公司重要支撐動能，持續培養內部專業講師，透過自製數位教材及課程，將關鍵技術向下扎根，近幾年對於人才的培育，逐漸從透過外部講師資源，成功移轉為內部專業講師以達知識經驗的傳承。

專注技術、扎根人才外，他也不忘回饋社會，2021年在疫情最嚴峻的期間，為感謝第一線防疫人員的辛勞，公司偕同協力廠商捐贈警用巡邏車予新竹縣警察局與台南市警察局；在永續發展領域上，鄭世杰非常重視與氣候變遷議題，從提高氣候治理層級開始，由董事會定期監督環境管理進程，以實現2050年淨零排放目標。

南茂獲獎連連，包括2016至2018年連續三年獲得中華民國企業環保獎，以及2019年第一屆國家企業環保金級獎。南茂2017年取得BSI Standards企業永續傑出獎，並在2018至2020年獲得TCSA台灣TOP50永續企業獎，以及2020年的「亞洲卓越企業暨永續發展獎」之「亞洲最佳綠色企業」肯定。還於2022年獲頒國家永續發展獎。

鄭世杰針對氣候變遷的管理、水資源及自然環境的風險機會進行衝擊評估，同時制定相關因應策略，於綠色能源計畫方面，不斷進行太陽能建置，也評估其他綠色能源可能性，落實在生產營運部分。南茂發展綠色生產，推動能源管理、水資源管理及循環再利用，在有限的資源下，讓資源永續，朝創造低碳友善的綠色企業邁進。