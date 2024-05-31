COMPUTEX 見美系客戶？欣興董座曾子章這樣說

COMPUTEX 2024台北國際電腦展即將於6/4～6/7盛大舉行，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在全台各地都颳起旋風，而身為供應商夥伴欣興（3037）董事長曾子章今日股東會後回應記者提問COMPUTEX是否見美系客戶時，他簡短提到，會線上參與展會，不過客人有邀請用餐。

欣興身為台商載板龍頭，客戶已包辦全球一線大廠包含英特爾、輝達、超微（AMD）等指標大廠，先前英特爾高階主管來台也多次傳出與欣興主管會面，而超微先前和供應商夥伴活動，也被媒體捕捉到曾子章的身影，顯示欣興在各項客戶活動都不缺席。