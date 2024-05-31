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三星工會擬6/7罷工 集邦：不影響記憶體生產與出貨

中央社／ 新竹31日電

三星電子（Samsung）工會預計於6月7日展開罷工，市調機構集邦科技預期，罷工事件應不會影響其動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NANDFlash）生產，也不會造成出貨短缺。

集邦科技表示，三星位於首爾市瑞草區（Seocho）的南韓總部員工參與工會比例較高，這類員工不直接參與工廠生產作業；此外，罷工天數暫定1天，尚屬生產排程的彈性調度範圍。

集邦科技指出，6月6日為南韓的國定假日，部分員工在罷工計畫前便已申請隔日休假，因此工廠生產排程、人力配置在罷工計畫宣布前便已進行調整。此外，半導體工廠依賴自動化生產，實際人力需求低，預期罷工事件應不影響記憶體供給。

三星為全球DRAM和NAND Flash龍頭廠，集邦科技統計，2023年三星DRAM位元產出全球市占率約46.8%，NAND Flash市占率約32.4%。

集邦科技觀察，三星工會宣布罷工前，DRAM和NAND Flash現貨價格已連日下跌，宣布後，價格跌勢並沒有任何變化。

三星電子 罷工

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