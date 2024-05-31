大立光控收到黑函恐嚇安全 林恩平遭指名「還在躲？」

全球最大手機鏡頭製造龍頭大立光針對德商控訴一事，首度透露，公司近一年來，不斷收到不明人士的恐嚇郵件，信件中還出現包括要「以其人之道、還治其人之身」、「林恩平還在躲？」等恐嚇用語，「多次以黑函威脅攻訐」，甚至還寄郵件恐嚇公司人員人身安全。

大立光被控侵害德商MVTec公司的「HALCON」軟體，台中地院今天（31日）召開準備庭，MVTec公司負責人Olaf Munkel來台出庭前接受媒體採訪，強烈抨擊大立光並質疑台灣司法機關（台中地檢署）在保護加害者，指出是「不公不義」、「小偷」、「把卷宗藏起來」等說法。

大立光下午發出聲明指出，公司去年就獲悉此軟體爭議，一直積極與MVTec公司協商，期間更有司法單位安排正式調解，公司也積極參與，德商MVTec公司卻逕自終止協商，緊接著就開始出現媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅。

德國廠商號稱「檢方偵查中把卷宗藏起來，在台灣並沒有獲得公平合理的對待」。大立光則回應：「公司向來秉持誠意解決爭議，雙方去年於同意資訊保密前提下，本公司也對原廠開誠布公，提供詳細資訊供原廠代表人Olaf Munkelt參酌。」

大立光指出，去年3月，代表人就開始收到不明人士的恐嚇郵件，信中載明「以其人之道還治其人之身」等惡意威脅；隔天又收到德國原廠代理人存證信函，暗示有「關鍵證人」向其提供大立光的內部資訊。

大立光聲明指出，「檢調去年8月到大立光公司調查後不久，更有自稱為本事件「證人」之不明人士，持嚴重誤導及虛妄不實內容，大肆渲染。」

原本雙方開始進入調解程序、有所進展，但大立光解釋，不料德國原廠就片面表示「拒絕續行調解」，接著開始向媒體爆料，號稱是「大立光拒不和解」，但大立光指出這並非實情。

緊接著公司代表人等馬上收到恐嚇信件，指名恫嚇：「林恩平還在躲？要躲到何時？」；甚至還第三度寄發郵件，恐嚇大立光公司人員人身安全。