快訊

孫安佐又出事了！泰國呼麻擅闖民宅裸露下半身 遭逮捕畫面曝光

中職／黃仁勳6月1日味全龍主場開球球衣準備好了 背號先保密

大立光控收到黑函恐嚇安全 林恩平遭指名「還在躲？」

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
大立光下周將舉行股東會，不料本周就因德國廠商訴訟案成為媒體焦點，大立光今日發出聲明指出，公司代表人積極協商，卻收到多封黑函，有恐嚇取財之目的。圖為大立光執行長林恩平。圖／本報系資料照
大立光下周將舉行股東會，不料本周就因德國廠商訴訟案成為媒體焦點，大立光今日發出聲明指出，公司代表人積極協商，卻收到多封黑函，有恐嚇取財之目的。圖為大立光執行長林恩平。圖／本報系資料照

全球最大手機鏡頭製造龍頭大立光針對德商控訴一事，首度透露，公司近一年來，不斷收到不明人士的恐嚇郵件，信件中還出現包括要「以其人之道、還治其人之身」、「林恩平還在躲？」等恐嚇用語，「多次以黑函威脅攻訐」，甚至還寄郵件恐嚇公司人員人身安全。

大立光被控侵害德商MVTec公司的「HALCON」軟體，台中地院今天（31日）召開準備庭，MVTec公司負責人Olaf Munkel來台出庭前接受媒體採訪，強烈抨擊大立光並質疑台灣司法機關（台中地檢署）在保護加害者，指出是「不公不義」、「小偷」、「把卷宗藏起來」等說法。

大立光下午發出聲明指出，公司去年就獲悉此軟體爭議，一直積極與MVTec公司協商，期間更有司法單位安排正式調解，公司也積極參與，德商MVTec公司卻逕自終止協商，緊接著就開始出現媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅。

德國廠商號稱「檢方偵查中把卷宗藏起來，在台灣並沒有獲得公平合理的對待」。大立光則回應：「公司向來秉持誠意解決爭議，雙方去年於同意資訊保密前提下，本公司也對原廠開誠布公，提供詳細資訊供原廠代表人Olaf Munkelt參酌。」

大立光指出，去年3月，代表人就開始收到不明人士的恐嚇郵件，信中載明「以其人之道還治其人之身」等惡意威脅；隔天又收到德國原廠代理人存證信函，暗示有「關鍵證人」向其提供大立光的內部資訊。

大立光聲明指出，「檢調去年8月到大立光公司調查後不久，更有自稱為本事件「證人」之不明人士，持嚴重誤導及虛妄不實內容，大肆渲染。」

原本雙方開始進入調解程序、有所進展，但大立光解釋，不料德國原廠就片面表示「拒絕續行調解」，接著開始向媒體爆料，號稱是「大立光拒不和解」，但大立光指出這並非實情。

緊接著公司代表人等馬上收到恐嚇信件，指名恫嚇：「林恩平還在躲？要躲到何時？」；甚至還第三度寄發郵件，恐嚇大立光公司人員人身安全。

大立光 德國 恐嚇

延伸閱讀

影／大立光侵權案 德商控：台灣司法機關沒給合理對待

德商屢高喊侵權 大立光近千字聲明強烈回擊：顯有恐嚇取財之目的

遭大立光侵權仍看不到卷宗 被害德商：損失超過10億

遭大立光侵權 被害德商「對台灣司法失望」籲全世界注意

相關新聞

黃仁勳出沒台大校園 校長陳文章送T恤他開心比量

輝達 (NVIDIA) 執行長暨創辦人、台大名譽博士黃仁勳，今天中午無預警出沒台灣大學校園，並在第一活動中心被聞訊而來的...

蘇姿丰「回娘家」 6月7日將在台南與宏碁陳俊聖AI世紀對談

不讓輝達執行長黃仁勳專美於前，AMD董事長暨執行長蘇姿丰即將來台，不僅應台北國際電腦展主辦單位外貿協會及台北市電腦公司邀...

大立光控收到黑函恐嚇安全 林恩平遭指名「還在躲？」

全球最大手機鏡頭製造龍頭大立光針對德商控訴一事，首度透露，公司近一年來，不斷收到不明人士的恐嚇郵件，信件中還出現包括要「...

鴻海加入恩智浦S32 CoreRide開放平台 推動「軟體定義汽車」快速演進

恩智浦半導體全球資深副總裁暨汽車工程系統與行銷負責人Sébastien Clamagirand今日來台與媒體分享汽車生態...

黃仁勳無預警現身台大校園 學生索簽名來者不拒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來訪台灣，所到之處掀起旋風，他今天無預警出現在台大學生餐廳，馬上就被大量學生包圍，面對索...

迎戰 Computex 宏碁發表商用 AI PC 新品

隨著台北國際電腦展（Computex 2024）倒數計時，PC品牌大廠宏碁（2353）迎戰下半年傳統旺季，31日發表一連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。