蘇姿丰「回娘家」 6月7日將在台南與宏碁陳俊聖AI世紀對談

不讓輝達執行長黃仁勳專美於前，AMD董事長暨執行長蘇姿丰即將來台，不僅應台北國際電腦展主辦單位外貿協會及台北市電腦公司邀請在開幕當天進行專題演講，還將在6月7日「回娘家」，在台南進行專題演講。

為慶祝台南400並推動南台灣科技產業邁向新高峰，6月7日在大台南會展中心舉辦的「2024南方半導體論壇-南方矽島•人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來。其中這場AI世紀對談邀請到蘇姿丰與宏碁董事長暨執行長陳俊聖，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持，將探討科技、人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇。

本次論壇由台南市政府、南部科學園區管理局、國立成功大學半導體學院、SEMI國際半導體產業協會、集思會展事業群及大台南會展中心共同主辦。上午場論壇主題為「化合物半導體趨勢與應用」和「異質整合與3D封裝」，分別由成大智慧半導體及永續學院院長蘇炎坤和工研院電光所所長張士杰主持。

台南市作為南台灣重要科技基地，近年來憑藉半導體產業規模與持續增強的投資力度，吸引了眾多半導體大廠進駐，為台灣發展AI提供重要基礎，並完善半導體產業擴大串連聚落，強化供應鏈韌性，持續提升台灣矽島在全球半導體市場的競爭力。

人才培育與永續發展是提升競爭力的關鍵。成大半導體學院及各大專院校相關科系，致力於培養高階科技及半導體專業人才，顯著提升台南的半導體產業及科技發展，並強化台灣在全球科技舞台的地位。隨著科技趨勢向人工智慧（AI）和高效能運算演進，台南的半導體產業前景廣闊。大台南會展中心也在這一過程中扮演了關鍵角色，成為以貿易之島世界台南為核心的國際貿易平台，推動台灣矽島人才的永續發展。