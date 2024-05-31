鴻海加入恩智浦S32 CoreRide開放平台 推動「軟體定義汽車」快速演進

恩智浦半導體全球資深副總裁暨汽車工程系統與行銷負責人Sébastien Clamagirand今日來台與媒體分享汽車生態發展時表示，鴻海集團加入S32 CoreRide開放平台，將共同推動軟體定義汽車快速演進。

Sébastien Clamagirand說，汽車生態不斷演進，很多車廠和恩智浦合作夥伴正面臨前所未有的複雜性挑戰。如何能高度管理這種複雜性，保持成本競爭力並持續創新，將是成功的關鍵。恩智浦今年3月在台灣發布S32 CoreRide開放平台，就是要通過提供系統解決方案、關鍵技術創新和深厚的汽車專業知識，與客戶和生態合作夥伴攜手邁向成功。

他指出，恩智浦的S32 CoreRide開放平台，不僅彙整恩智浦成熟的S32運算、網路、系統電源管理技術，還整合了來自恩智浦廣泛的軟體生態合作夥伴的可立即部署的軟體，協助汽車製造商和Tier1簡化汽車架構開發的複雜性、降低成本。這一平台的推出是應對整合軟體和硬體挑戰方面重要里程碑，將推動軟體定義汽車的快速演進。

Sébastien Clamagirand說，隨著汽車導入愈來愈的電子控制單位（ECU），包括從入門款的25顆到高階車款的150顆等，各車型首重還是保護汽車使用者的行車安全。

至於各電子控制單位的數量愈多，也代表車廠要提供更多元的應用服務，除了不同功能的娛樂系統，還有不同等級馬力升級服務等。不過汽車畢竟與手機的型態不同，手機內不用的APP隨時更換，甚至時間一到更換新手機。至於未來軟體定義汽車，除了提供車廠不同升級服務的商業模式，購車者買入後也可在一段時間透過軟體升級或更新，享受功能更強或更多元的服務，有不同的行車體驗，但不可能像手機般頻頻換新。

恩智浦強調，軟體定義汽車主要目的強化汽車導入電子控制單位的整合性並兼顧安全性。同時讓車廠縮短新車開發時程，希望由目前的5年縮短至3年。