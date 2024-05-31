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黃仁勳無預警現身台大校園 學生索簽名來者不拒
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來訪台灣，所到之處掀起旋風，他今天無預警出現在台大學生餐廳，馬上就被大量學生包圍，面對索要簽名的人潮，他來者不拒。
黃仁勳此行來台，6月2日將參與2024台北國際電腦展（COMPUTEX）活動，在台大體育館發表主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展。
台灣大學臉書粉絲專頁今天以「捕獲野生黃仁勳出沒台大校園」為題發文，指黃仁勳中午無預警出現在第一活動中心（總圖書館旁），消息傳出後，許多學生聞訊而來，被包圍的黃仁勳熱情寒暄，學生索取簽名也來者不拒。
台大校長陳文章特別派人致贈黑底金字NTU T-SHIRT，黃仁勳拿到後十分開心，還把衣服拿出來比量。台大臉書稱：「期盼這幾天能見到黃仁勳穿上NTU T-SHIRT走在街頭。」
黃仁勳去年5月曾受邀到台大演講，引起媒體廣泛報導。他在演講最末勉勵學生「跑起來，別用走的（to run, not walk）」，設定好自己的人生目標，並朝著目標一路跑下去，更成為113學年度技專統一入學測驗的英文科考題。
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